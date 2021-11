Actualmente la bella modelo vive en Londres

Redacción- Luego de más de un año sin venir al país, la ex-presentadora Jale Berahimi mandó un fuerte mensaje para quienes la critican en redes sociales.

La periodista dijo en el programa De Boca en Boca, que le parece «polísimo» quienes tienen el tiempo de insultar en redes sociales.

«Pero que tengan el tiempo de meterse a redes sociales a insultar, eso primero me parece polísimo, polísimo chao, los polos hacen eso, y los que no tienen educación porque es la verdad y segundo, yo diría di busquen trabajo, busquen algo bebés, busquen a sus maridos, tengan un ratito de amor, para que se distraigan y no estén viendo las críticas y lo negativo de las otras mujeres. Las amo» expresó Berahimi en De Boca en Boca

Actualmente la bella modelo vive en Londres junto con su esposo inglés Robert Atkinson, la pareja lleva dos años casados.