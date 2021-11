Redacción – Digno de aplaudir por todo lo alto, Joshua Navarro, el tico sin reflectores encima que festeja nuevo doblete en la Liga Premier de Canadá, donde sobresale vistiendo los colores del Hamilton Forge FC.

Navarro sigue dando de que hablar en suelo canadiense, ya que se destapó con dos goles, que ayudaron a guiar al triunfo a los naranjas por 3-1 ante el York United FC.

El tico fue titular con su club, que empezó ganando el partido con un gol al minuto 9 obra de Woobens Pacius, que festejó por todo lo alto el 1-0 momentáneo.

Aunque el originario de Pérez Zeledón y el resto de sus compañeros tomaron la iniciativa, el York United encontró el 1-1 al minuto 38, tras un gol de Michael Petrasso.

En la etapa complementaria se vino el show de Navarro, que sacó a relucir su talento para poner el 2-1 a favor del Forge FC al minuto 65, luego de que definiera de forma magistral con un remate cruzado para vencer al arquero rival.

No contento con ello, el tico de 22 años selló su doblete al minuto 73, gracias a un certero cabezazo que con la ayuda de un leve desvío de Verhoeven festejó su segundo tanto en el partido y así sellar la victoria de 3-1 del Forge FC.

