Se le partieron todas las uñas

Redacción- La cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, sufrió una caída en pleno concierto en Miami este viernes.

El accidente ocurrió en el FTX Arena durante una presentación que forma parte de la gira “Bichota Tour”.

Los zapatos de la artista de 30 años, nacida en Medellín, se encajaron entre las escaleras de la tarima mientras cantaba una de sus canciones.

En ese momento, la joven estaba en la cima de la tarima, por lo que cayó por las escaleras hasta la plataforma principal.

Tras la aparatosa caída que sufrió y mientras se preparaba para interpretar otra de sus más populares canciones, Karol G reveló cómo se sentía tras la caída que acababa de sufrir.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo”, dijo en tono jocoso mientras una música suave sonaba y las lágrimas brotaban por sus ojos tras hablar de la caída y del sold out que acababa de tener en Miami.

“Ustedes creen que yo después de haber llenado esta arena por primera vez en mi vida… Olvídense de lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto”, dijo entre lágrimas.