Redacción – El delantero costarricense, Marco Ureña, se lució con una fantástica asistencia en triunfo de 2-1 de su club en la A-League de Australia.

Ureña fue estelar con el Central Coast Mariners, que enfrentó al Newcastle Jets en la jornada inaugural de la máxima categoría australiana, que tiene gran nivel.

Para el originario del cantón de Acosta este es su segundo año en Australia, donde ha encontrado un hogar y la regularidad que tanto se le había negado, todo gracias a su esfuerzo y calidad dentro de la cancha.

Haberse ido al país de los canguros le ha caído bien al nacional, ya que en este duelo ante el Newcastle se vio bastante participativo y al minuto 49 del segundo tiempo, el tico brilló con una sensacional asistencia para Josh Nisbet.

The moment Josh Nisbet has waited 41 games for. His first A-League goal. What a moment.

📹 @10FootballAU pic.twitter.com/MRNPoSMUBj

— Central Coast Mariners (@CCMariners) November 21, 2021