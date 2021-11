Redacción- Marco Ureña destaca con gol en amarga derrota de su club 2-1 ante el Wellington Phoenix en el fútbol de Australia.

El delantero costarricense sigue destacando con su fútbol en suelo australiano donde ha recuperado sus grandes condiciones al ser protagonista con su equipo.

Marco Ureña se ha convertido en una pieza fundamental del Central Coast Mariners, ya que en cada jornada que tiene participación da lo mejor de sí en el terreno de juego.

El atacante nacional fue parte del once estelar con el que su escuadra le hizo frente a la segunda jornada de la A-League frente al Wellington Phoenix.

Sin embargo, el equipo del tico no aprovechó las opciones creadas en ataque, por lo que su rival a los 48 minutos tomó ventaja tras una anotación de Gary Hooper, lo cual obligó a que Ureña y compañía buscaran la reacción inmediata para emparejar los cartones.

Siendo a los 53 minutos del compromiso, cuando el oriundo de Palmichal de Acosta sacó a relucir su olfato goleador al ganar en velocidad y enviar el balón al fondo de las redes para poner tablas el compromiso.

Pese a la anotación del tico, su escuadra no pudo mantener el marcador y a los 68 minutos, los locales aprovecharon las desatenciones en defensa para poner el 2-1 por intermedio de Jaushua Sotirio.

Por lo que el Central Coast Mariners de Marco Ureña salió derrotado en su visita a la casa del Wellington Phoenix.

Pese al resultado obtenido, el delantero nacional dejó grandes sensaciones por lo mostrado en el enfrentamiento, donde se le vio luchando los balones y creando jugadas de peligro en la portería.

The leveller from the Costa Rican. #CCMFC #WELvCCM #WontBackDown pic.twitter.com/WgcPsPDPqd

— Central Coast Mariners (@CCMariners) November 27, 2021