El tico lleva 5 Latin Gammy en su carrera

Redacción- ¡Orgullo Tico! El talentoso ingeniero de sonido, Óscar Marín, ganó dos Latin Grammy el pasado 18 de noviembre, en las categorías «mejor álbum salsa» con el disco Salsa Plus y «mejor álbum del año», con Salswing.

Al ganar el premio, el tico pegó un grito de felicidad: «Gracias Costa Rica, Pura Vida», expresó el ingeniero.

El tico, ganó estos premios junto al cantautor panameño, Rubén Blades, el cual, dio una palabras al recibir el premio y se mostraba sumamente orgulloso de todo su equipo de trabajo.

«Quiero agradecer a la gente del equipo que trabaja con nostros, otra vez el éxito es muy complicado, no es solamente mi éxito, es el éxito de mucha gente que contribuye y hace que esto sea posible», dijo Blades cuando recibió el premio de «mejor álbum del año»

A lo largo de su carrera, el tico ya ha ganado 5 Latin Gammy, y en un entrevista que tuvo a inicios de octubre con Viva, Marín mencionó que él hace su trabajo porque le gusta y quiere que salga bien.

“Uno hace las cosas no pensando en si va a ser nominado o no. Mucha gente me molesta porque nunca pienso si voy a estar en los Grammys, no me acuerdo muchas veces que los discos se nominan. Uno lo hace porque le gusta y quiere que el trabajo salga bien”, dijo Marín a Viva

El medio nacional, La Nación, mencionó que Marín de 51 años, inició su relación laboral con Blades en los año 90 y que lleva casi 30 años trabajando en la ingeniería de sonido.