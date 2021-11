Redacción– La primera persona en madrugar para pagar el marchamo 2022 fue un bombero pensionado.

Se trata de don Carlos Chacón, quién no dudó en ser la primera persona en llegar hasta las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Seguros (INS) para pagar el derecho de circulación en la caja 19.

Este año, don Carlos suma 13 años consecutivos en llegar a pagar el marchamo el 1 de noviembre, y siete años en ser el primero en cancelarlo.

«Son muchas y pocas razones, por un agradecimiento tal vez a los años de trabajo que tuve aquí, volver a ver a los compañeros y no hacer una fila larga. Y por lo que cobren, no imparta lo que cobren porque el carro de él no paga mucho marchamo. Yo pagaba 70mil, y me cobraron 71 mil, no importa»; manifestó don Carlos.

Carlos, es vecino de Sabanilla, y el año pasado en el 2020, comentó que siempre le gusta ser de los primeros en realizar el pago.

«En los últimos doce años siempre he venido a pagar el primer día, de hecho casi siempre soy el primero en pagar el marchamo aquí en el INS de San José», dijo para ese entonces.

El pago de marchamo ya se puede realizar desde este lunes a través del sitio web del INS, entre otras vías: