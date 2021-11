Redacción – El legionario tico, Julio Cascante, resaltó con gol en victoria del Austin FC ante el Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

Como ha sido costumbre en la temporada, el zaguero nacional fue titular con su club, que recibió en el Q2 Stadium a un aguerrido conjunto de Kansas.

La escuadra del costarricense hizo sentir en su casa y apenas al minuto 1, Sebastián Driussi puso el 1-0 a favor del Austin FC en el duelo, gracias a un certero cabezazo.

Esa anotación motivó al cuadro del estado de Texas, que encontró el 2-0 con un fantástico cabezazo de Julio Cascante, que aprovechó la tibia marca del Kansas City para ampliar la ventaja para su equipo que fue amo y señor de las acciones.

.@zankolmanic with a beauty of a set-up for @JulCascante! pic.twitter.com/EJ0mgTYrMN

— Austin FC (@AustinFC) November 4, 2021