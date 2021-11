Redacción – Huéspedes de un hotel cinco estrellas en Cancún tuvieron que refugiarse en sus habitaciones y en el sótano por solicitud de la administración luego de que un hombre armado ingresara a la propiedad y se presenciara un posible tiroteo.

Se trata del Hyatt Ziva Riviera, el cual reportó lo sucedido al sistema de emergencias. Incluso, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó sobre la alerta en redes sociales:

Posibles disparos

Un huésped estadounidense se comunicó con el medio internacional CNN e informó que escuchó múltiples disparos cuando estaba en el área de la piscina y tuvo que huir para refugiarse.

«Estaba junto a la piscina cuando se produjeron múltiples disparos sucesivos. Se prolongó durante un rato y todos se lanzaron a cubrirse. Estamos bien. El personal fue muy bueno en llevarnos a los casilleros de almacenamiento y al sótano. Fuimos a escondernos en el sótano y nos atrincheramos», dijo.

Still hiding in a dark room deep in the hotel. Other guests told me they heard gunfire. Resort is secluded, was told gunman came up from the beach. Hotel employees hugging each other. pic.twitter.com/7Vv16Y7Zts

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021