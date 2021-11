Waston no ocultó su tristeza por el resultado

Redacción – El espigado defensor del Monstruo, Kendall Waston, afirma que no se pueden discutir el sacrificio y las ganas del Saprissa en la dura eliminación a manos del Comunicaciones de Guatemala en la Liga Concacaf.

Waston dejó saber su tristeza por eliminación del cuadro morado ante los cremas, que sellaron su boleto a semifinales tras igualar 5-5 y avanzar por goles de visitante.

Dicho resultado golpeó al zaguero de 1,96 metros, que reconoce que no pudieron aprovechar la ventaja que tenían, por lo que señala que su gol no valió de nada, debido que no ayudó como se esperaba al Saprissa.

Este golpe que sufren los morados repercute en todo el fútbol de Costa Rica, ya que no solo está mal a nivel de selecciones nacionales, si no que a nivel de clubes la crisis es igual o peor, debido que también Santos y Alajuelense no pudieron trascender.

A sus 33 años, Waston señala que no aprovecharon las chances que tuvieron, lo cuál pagaron muy caro y terminaron despidiéndose del certamen del área. El defensor morado habló tras la eliminación y dejó sabor sin sinsabor por el resultado final.

«Triste, por no avanzar y teníamos una leve ventaja que la pudimos aprovechar. No se puede discutir, el sacrificio y las ganas del equipo, pero lastimosamente no pudimos aprovechar las oportunidades y aguantar el marcador a favor que teníamos, anoto pero no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda, que al final de cuentas no importa quién marca el gol, lo importante es el bien colectiva», afirmó Waston.

🎙️ Kendall Waston: "Comunicaciones hizo lo suyo y planteó el juego sabíamos que harían y les fue efectivo".@SaprissaOficial | #SCL21 pic.twitter.com/nhBTvxcq9M — Concacaf (@Concacaf) November 4, 2021

Saprissa regresará al país este jueves 4 de noviembre y se centrarán en el Apertura 2021, donde buscarán el bicampeonato nacional y así poder borrar este triste episodio en Liga Concacaf, que le dejó grandes enseñanzas a los liderados por Mauricio Wright.