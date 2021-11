Villalobos tiene contrato hasta agosto del 2023

Redacción – Pese a todo lo que se dice en redes sociales, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, afirma que cumplirá su contrato y no renunciará si La Sele queda fuera del Mundial de Catar 2022.

Muchos ticos le han achacado todas las culpas del mal momento de La Sele a Villalobos, que hace caso omiso a todo lo que se dice, y más bien se centra en seguir mejorando en pro de que Costa Rica siga en carrera de ir a la próxima Copa del Mundo.

La Tricolor es quinta con seis puntos en misma cantidad de juegos disputados en la Octagonal de Concacaf, por lo que de la mano del cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez y la Comisión Técnica buscarán devolverle la ilusión al pueblo tico.

Ante las críticas, el jerarca del ente que rige las selecciones nacionales, afirma que el microciclo con jugadores del fútbol nacional servirá para ver nuevos valores para La Sele y así ver más opciones para que el timonel patrio tenga más cartas a su disposición.

Por ello, señala que no entiende el malestar de algunos entrenadores, ya que el parón del torneo tico se hizo para alistar a La Sele para los cruciales duelos ante Canadá y Honduras. Además, afirma que la Comisión Técnica se creó con el visto bueno de Suárez.

La llegada de Robert Garbanzo, Jafet Soto, Víctor Umaña y Ángel Catalina ya se han trazado objetivos claros con la Tricolor. El mandamás de la Fedefútbol señala que las decisiones técnicas no son vinculantes ni mucho menos.

Pese al descontento de los fanáticos ticos, Villalobos sostiene que no se irá de la Federación, ya que tiene contrato hasta agosto del 2023, por lo que cumplirá el mismo.

Rodolfo Villalobos deja claro que la Federación Costarricense de Fútbol no es solo la Selección Mayor, debido que debe cumplir con otras responsabilidades en pro del país.

«Yo estoy nombrado en un período de cuatro años, hasta el 2023 y me debo a la asamblea, la federación no es solo la Selección Mayor, es una lástima que se vea de esa forma. Tenemos un gran reto por delante el próximo que es el campeonato mundial Sub-20 femenino, soy presidente del comité organizador del mundial, tengo un compromiso con la FIFA. Vienen pre-mundiales Sub-20 y Sub-17, así que cuando a mí la asamblea cuando me eligió en 2019 lo hizo no solo para clasificar a la selección, que parte de mis compromisos, pero no es el único, así que eso no va a suceder, yo voy a cumplir mi período hasta agosto del 2023 como corresponde y como lo hacen los presidentes de todas las federaciones del mundo», afirmó Villalobos en el programa 120 minutos de Radio Monumental.

En La Sele son conscientes que en el presente mes se juegan la vida en la eliminatoria, debido que se deben sacar mínimo 4 puntos de seis ante Canadá y Honduras.