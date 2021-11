Wright dio la cara tras papelón en Guatemala

Redacción – Tras el duro golpe sufrido ante Comunicaciones en Liga Concacaf, Mauricio Wright afirma que en el Saprissa siempre se va jugar a ser campeón, debido a la esencia de la institución por lo que buscarán alcanzar el bicampeonato nacional.

Los morados centrarán sus fuerzas en revalidar el título en el Apertura 2021, luego de quedar en el torneo regional tras empatar 5-5 ante los cremas, que avanzaron por concepto de goles como visitantes.

Esa eliminación le ha causado una enorme presión al cuadro morado, que volvió al país pasadas las 11:00 de la noche de este pasado 4 de noviembre.

Ahora la obligación del Monstruo es volver a ser campeones en el país, por lo que la exigente afición saprissista no aceptara algo que no sea ver la copa en sus vitrinas. Por ello, el estratega trabaja en rescatar la esencia de la institución más grande del país.

En su regreso a suelo costarricense, Mauricio Wright dio la cara y afirma que tienen la condición permanentemente de salir campeones, por lo que buscarán borrar ese revés en el torneo regional dando la vuelta olímpica en el país y así ganar su estrella 37.

«En Saprissa siempre se va jugar a ser campeón, aquí solo se respira eso y siempre se va jugar a eso, independientemente que se logre o no el objetivo, aquí solo se respira eso, pensar que para salvar un semestre estamos con esa condición, no. Nosotros ya esa condición la tenemos permanentemente, Saprissa siempre va buscar ser campeón y esta vez no será la excepción.

Yo he venido a tratar de rescatar un poco también esa esencia y ese Saprissa que históricamente es, ha sido y tiene que seguir siendo, no por un resultado podemos echarnos a morir y yo creo que es un aprendizaje duro, que están pasando cosas en el área y que hay equipos que pueden ser que estén creciendo.

Comunicaciones siempre ha sido un equipo que históricamente ha pagado muy bien y con una gran planilla, no es la excepción ahora. Ellos aprovecharon sus dos ocasiones, terminamos perdiendo el juego porque dimos desventajas, como no marcar bien en un tiro de esquina, no son acusaciones son situaciones reales, que al traste nos ponen contra la pared, estamos es un momento óptimo para cambiar cosas», afirmó Wright a Deportivas Columbia.

Sin dudas, que el Monstruo tendrá en sus hombros un enorme peso, ya que deben clasificar sí o sí a las semifinales tras lo sucedido en el certamen del área.