Entradas van desde ₡150.500 hasta ₡40.000

Redacción – Si usted no puede evitar bailar y cantar al escuchar las canciones Moves Like Jagger, Sugar o She Will Be Loved, esta nota le interesa, pues la productora SD Concerts anunció las fechas para la venta de entradas del concierto de Maroon 5 y sus respectivos precios.

La banda liderada por el cantante Adam Levine, deleitará a los costarricenses el próximo 13 de abril de 2022 en el Parque Viva, quienes podrán adquirir las siguientes localidades:

Golden Circle: ₡93.300

₡93.300 Golden Circle Especial : ₡150.500

: ₡150.500 Sector 402, 403 y 404 : ₡109.200

: ₡109.200 Sector 502, 503 y 504: ₡90.900

₡90.900 Sector 401, 405, 501 y 505: ₡66.800

₡66.800 Terraza: ₡53.500

₡53.500 Gramilla: ₡40.000

Los asistentes podrán adquirir entradas en las siguientes etapas:

Preventa con tarjetas American Express: Miércoles 22 de diciembre, 10:00 a.m.

Miércoles 22 de diciembre, 10:00 a.m. Preventa con tarjetas BAC Credomatic: Jueves 23 de diciembre, 10:00 a.m.

Jueves 23 de diciembre, 10:00 a.m. Venta general: Viernes 24 de diciembre, 10:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles en la tiquetería virtual www.eticket.cr