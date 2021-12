McDonald alcanzó su tercer título nacional

Redacción – Tras la obtención de la copa número 29, Ariel Soto defendió con todo a Jonathan McDonald y señala que en La Liga le decían que era el gato negro, pero quedó demostrado que Big Mac no era el problema en el León.

Soto señala que en el camerino le dedicaron el título al atacante de 34 años, que rompió una sequía de 10 años que tenía sin ser campeón nacional, ya que desde diciembre del 2011 no daba la vuelta olímpica, por lo que este cetro es más que especial.

McDonald dejó atrás sus males, luego de vivir 20 torneos de sequía, donde vivió ratos muy amargos que lo hicieron atravesar grandes crisis a nivel mental y personal.

Aún así, siempre siguió adelante. Su último cetro había sido hace una década con los colores de Alajuelense, que en ese momento ganó su estrella 29.

Luego de ese trofeo se marchó al Kalmar de Suecia, donde estuvo dos años. Regresó al León en el 2014 y estuvo en la sequía sin glorias del León y en el Clausura 2020 se fue de La Liga para volver al Herediano, club donde fue bien recibido.

En el Team fue golpeado por las lesiones, que le impidieron tener reflectores encima. Tras dos torneos donde pasó desapercibido, en este Apertura 2021 dio cátedra de su calidad, donde logró llenarse de gloria para volver a sonreír de oreja a oreja.

Tras vivir esos momentos amargos, Ariel Soto reveló que quería romper el paradigma que rodeaba a McDonald, que lo catalogaban de «Gato Negro» y por eso señala que el ariete no era el mal de Alajuelense, tras ganar una nueva estrella con el Team.

«McDonald tenía 10 años de no ser campeón, en La Liga le decían el gato negro, pero creo que él no es, hay gente ahí que jode y esto es dedicado a McDonald, todos los compañeros saben que es para él, tenía 10 años y queríamos romper lo que la gente andaba diciendo que el gato negro, que Heredia no quedaba campeón porque él estaba aquí, se los demostramos y una vez más campeones en el centenario», afirmó Soto a FUTV.