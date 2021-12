Aplicarán dosis del 27 de diciembre al 31 de diciembre

Redacción- ¡Aún está a tiempo! Si este año todavía no se ha vacunado contra el Covid-19, tiene la posibilidad de hacerlo, el área de salud de Zapote vacunará en la sede CEDESO, frente a la Clínica Carlos Duran Cartin.

En este área, vacunarán del 27 de diciembre al 31 de diciembre, en horarios de lunes a jueves será de 08:00 am a 03:00 pm y viernes de 08:00 am a 02:00pm. Los días sábado y domingo no se estará trabajando.

Las dosis se estarán aplicando según los siguientes grupos:

Primera dosis : vacuna Pfizer para personas de 12 a 18 años y de 58 años a 100 años y más.

Segunda dosis : para todas las personas que corresponden tanto de AstraZeneca como Pfizer, esta última se adelanta a 21 días de la primera dosis.

Tercera dosis: Para toda la población mayor de 18 años que tenga 6 meses de haberse colocado su segunda dosis.

Se estará aplicando la tercera dosis de vacuna AstraZeneca como plan de contingencia a personas de 18 a 64 años, y a todo el personal de primera línea que así lo desee. En el caso de la vacuna Pfizer se aplicará a toda la población mayor de 65 años.

El único requisito que deben cumplir las personas, es presentar su cédula y carné de vacunación (para quienes se apliquen su segunda y terca dosis).

La vacunación es abierta, sin cita, por lo cual se dará ficha con orden de llegada. La disponibilidad de la vacuna está sujeta hasta que se terminen.