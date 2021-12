Barrantes es de los jugadores más ganadores en la historia morada

Redacción – El que para muchos morados es ídolo, Michael Barrantes, lamentó no haber tenido la oportunidad de retirarse con la camiseta del Monstruo, debido que quería retirarse en su casa en el fútbol nacional.

Barrantes reveló que él le pidió seis meses más de contrato a Ángel Catalina, gerente español de Monstruo, pero este directivo no le ofreció eso y más bien, le puso sobre la mesa la posibilidad del retiro para que quedara trabajando en el cuerpo técnico.

Pero el veterano volante rechazó la propuesta de Catalina, ya que considera que todavía puede dar mucho en su carrera como futbolista y por eso terminó saliendo de la institución, para así poner fin a un exitoso ciclo vestido de morado.

Con un total de siete títulos nacionales, una Supercopa y una Liga Concacaf, reflejan la grandeza del que fue uno de los grandes capitanes morados, que siempre dejó la vida en la cancha para hacer respetar «La S» que llevaba en su pecho.

Este currículo habla muy bien de este morado de corazón, que a sus 38 años buscará nuevos aires para continuar jugando, ya que todavía considera que tiene mucho para dar en el fútbol nacional, pero eso sí,

Incluso, Michael señala que en Saprissa ya no lo veían muy funcional dentro de la cancha como jugador, por lo que ahí se dio cuenta que lo mejor era salir del Monstruo.

Michael Barrantes habló con Yashin Digital y señala que su anhelo era jugar seis meses más para retirarse en la institución, pero no pudo cumplir con su deseo.

“Al equipo le planté que quería seis meses más. Después de eso había tomado la decisión de retirarme. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme trabajando en la institución, pero estoy claro que todavía me queda mucho por aportar como jugador. Ellos tomaron una decisión, querían que formara parte del cuerpo técnico.

Fue la única opción que me presentaron, no me veían ya como muy funcional dentro de la cancha como jugador. Quería retirarme en Saprissa, quería retirarme en mi casa. Soy morado lo he demostrado, pero también he demostrado mi profesionalismo, como defendí la morada también lo hice con Cartaginés, San Ramón, Belén, Puntarenas y Grecia», afirmó Barrantes a Yashin Digital.

Este veterano mediocampista espera tener su futuro definido en los próximos días, ya que su deseo es continuar demostrando su calidad en primera o segunda división.