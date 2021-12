La interprete de «Bad Guy» admitió que tenía pesadillas sobre el tema debido a que veía un contenido muy abusivo y violento

Redacción- La reconocida cantante, Billie Eilish, confesó este lunes en el programa de radio «The Howard Stern Show» de Sirius XM, que su adicción hacia la pornografía inició a los 11 años, además, mencionó como todo esto le causo pesadillas y dañó su vida sexual.

La cantante de casi 20 años, se ha convertido en un ícono musical, en el año 2020, se convirtió en la artista más joven en ganar 4 premios Grammy en una misma edición. Pero no todo es color de rosas, la oji azul decidió confesarse sobre su adicción en el programa de Sirius, además, también expresó su preocupación sobre este tema.

«Creo que la pornografía es una desgracia. Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años..Creo que realmente destruyó mi cerebro. Y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía» expresó Billie.

Asimismo, mencionó que tuvo muchas pesadillas sobre el tema, debido a que, veía un contenido muy abusivo y violento, y dijo que ahora está enojada consigo misma por pensar que estaba bien ver tanta pornografía.

«Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía», dijo.

La californiana, también aseguró que debido a su fama, se le ha complicado mucho involucrarse en relaciones amorosas.

«Es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su alcance»

Su segundo álbum Happier Than Ever se estrenó este año, y en una de sus canciones titulada «Male Fantasy«, habla sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía mientras recuerda una relación rota.