Miguel Segura alista a los porteros del Team para la Gran Final

Redacción – El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, aclara que no tiene ningún tipo de problemas con Miguel Segura, entrenador de porteros florense, que había renunciado a su cargo, pero días después volvió a su puesto.

Al preparador de arqueros no le gustó para nada que Jeaustin Campos decidiera alinear a Esteban por encima de Bryan Segura, ya que su recomendación fue darle la semifinal de vuelta al arquero que ha sido usual a lo largo del Apertura 2021.

Pero Campos tomó cartas en el asunto y optó por alinear a Alvarado, que estuvo más de seis meses fuera de las canchas. Tras conocer esa decisión, «Manguera» decidió renunciar a su puesto minutos antes del duelo ante Saprissa.

Segura se hizo a un lado, porque no se le respetó su trabajo en el departamento de arqueros del equipo que nació grande. Esa renuncia generó que Esteban entrenara con Bryan Segura y algunos miembros del staff del Team.

Esa situación generó que Jafet Soto tomara medidas y tras una extensa charla con «Manguera» lo llevó a cambiar su decisión y que así siguiera ligado al club. Tras todo aclarado en el Herediano están centrados en salir campeones nuevamente.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que no pasó nada en el cuadro florense, por lo que se dio a conocer en la prensa se magnificó de más.

«La toma de decisiones obviamente son mías, al final no entiendo porque a nivel de medios de comunicación se hizo mucho más, de lo que pudo haber parecido. Con respecto a Miguel Segura, yo no estaba en el camerino y de verdad, que con toda la honestidad lo digo, no me di cuenta si pasó o no pasó algo, yo no hablé con él y cuando llegué estaba el cuerpo técnico hablando, al final no pasó a más y no vi absolutamente nada, para nada. Ya después fue lo que publicaron los medios, pero no pasó nada», afirmó Campos.

En el Herediano están más unidos que nunca e irán con todo en busca de su copa número 29. La ida de la Gran Final será este jueves 16 de diciembre a las 6:00 pm.