Herediano no recibía goles desde hace tres juegos

Redacción- Jeaustin Campos defiende al Herediano pese a haber caído goleado en manos del Deportivo Saprissa en primer juego de las semifinales del torneo de Clausura 2021.

El Team cayó derrotado con un marcador de 3-0 en casa del Deportivo Saprissa, resultado que hace encender las alarmas pues habían realizado una gran fase regular quedando incluso como líderes del torneo.

Por lo que ahora tendrá que realizar ajustes en su escuadra para ir en busca de darle vuelta la marcador en el Colleya Fonseca, reducto que ha sido casa de los florenses en el último torneo.

Pues el técnico de los rojiamarillos está consciente de que no fue el mejor partido para ellos en el torneo, por lo que buscarán mostrar una buena versión en el enfrentamiento de vuelta.

«Hay varios aspectos algunos no voy a mencionar porque pueden sonar como excusas, tuvimos nuestra peor versión y por el contrario me parece que el rival tuvo una mejor versión que nosotros porque obviamente en retina de todos está la victoria del 3-0.

Pero si analizamos un poquito la eficacia con la que nos llegaron fueron errores puntuales, eso no quiere decir que Saprissa no lo mereció por supuesto que mereció ganar y no tenemos ningún problema en aceptarlo, pero sí es nuestra peor versión.

Yo creo que hemos tenido un partido super manejado, incluso con opciones de gol en los primeros minutos teníamos un partido muy manejado como habíamos jugado en la fase regular».

De esta manera, el estratega rojiamarillo espera que la mejor versión del equipo salga el próximo domingo cuando reciban en su casa a los morados, donde tienen la consigna de revertir el marcador.