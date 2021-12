Redacción- Carlos Marín, el cantante de la agrupación, Il Divo, perdió la vida este domingo luego de varios días de estar en coma inducido.

Información que ha comenzado a circular rápidamente por medio de redes sociales luego de que la cuenta oficial del grupo en Twitter lo hiciera oficial.

El barítono español estuvo luchando por su vida desde el pasado martes 7 de diciembre, día en el que fue diagnosticado con Covid-19.

Padecimiento que lo terminó por enviar al hospital debido a sus complicaciones de salud que llegaron al punto de hacerlo entrar en un coma inducido.

Situación de la cual ya no se pudo recuperar y hace pocos minutos el anuncio se viralizó en redes por la pérdida del que también era productor y mánager.

«Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos», detalla la publicación de Il Divo en redes.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021