Oviedo siempre se ha declarado manudo de corazón

Redacción – El recordado ex-jugador del León, Christian Oviedo, afirma que se está preparando para ser entrenador de Alajuelense en un futuro cercano y así poder llevar su ideología de juego al equipo de sus amores.

Oviedo es muy recordado en sus días como futbolista por ser especialista en penales. Además, de su enorme esfuerzo que siempre lo hicieron destacar en la cancha.

Ganó cinco títulos nacionales con La Liga y jugó más de 150 partidos durante sus más de ocho años defendiendo los colores del León. Todo eso habla bien de Christian, que conoce muy bien la enorme presión que representa estar en la institución.

Aunque ya tiene tres años fuera, el ex-volante señala que el club necesita otro tipo de entrenador al mando, ya que duda que Albert Rudé tenga lo necesario para guiar por buen camino al equipo erizo, aunque eso sí, reconoce que el español no es un mal timonel.

Para el actual entrenador de AD Santa Rosa de Guanacaste en LINAFA, Rudé tiene muy buenos conceptos pero no el colmillo suficiente para trascender. Por ello, Oviedo reconoce que está estudiando y preparándose para algún día estar al mando del club.

Es por eso, que ya el recordado número 5 erizo ha sido técnico de clubes Turrucáres FC de LINAFA y Municipal Liberia en Liga de Ascenso. Mientras, que ha sido asistente técnico en clubes como Alajuelense y la U-Universitarios.

Christian Oviedo habló con AMPrensa.com y reconoce que le gustaría ser director técnico del León para así inculcar su idea basada en Hernán Torres y Macho Ramírez.

«Es difícil ser técnico en Alajuelense, que es un equipo grande donde usted no puede fallar, no es estoy en contra que le den la oportunidad a cualquier persona y sé que Albert Rudé se está formando y tiene muy buenos conceptos, yo estuve en cursos con él pero hay que estar en ese momento y tener colmillo para dirigir estos partidos.

A veces es complicado hablar de ese tema, porque uno también es joven y debe buscar un equipo de primera que le de oportunidad, entonces siento que es bueno y en estos momentos, La Liga hay mucha presión y en Alajuela hay que buscar otro tipo de entrenadores por todo lo que se vive en estos momentos.

Estoy estudiando, estudio a los rivales, veo fútbol, me estoy preparando para ser entrenador de Alajuelense, por eso no puedo decir que Rudé es mal entrenador, porque si hubiera ganado la final ante Saprissa sería el mejor técnico del país, pero en estos momentos hay mucha presión y el equipo se está quedando y en los partidos claves hace falta algo, hay que ver que está pasando y tengo tres años que salí de la institución, actualmente no sé como se vive el día a día adentro», afirmó Oviedo a AMPrensa.com.

Actualmente, Oviedo reside en la costa guanacasteca, donde asumió un poco más de un mes las riendas de AD Santa Rosa, club que desea llevar de nuevo a segunda.