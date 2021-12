Montero firmó por un año con los jicaraleños

Redacción – Luego estampar su firma como nuevo timonel de Jicaral, Mauricio «Chunche» Montero dice estar listo para dirigir en primera división, tras vivir un largo proceso donde dirigió equipos de escuelas de fútbol, ligas menores y otros más.

Montero estampó su firma por un año con el conjunto peninsular, con el cuál buscará ser protagonista y salvarlo de caer a la Liga de Ascenso, por lo que conformó un cuerpo técnico de su entera confianza con Josef Miso y Mauricio Solís.

El ídolo del León dirigió durante el último semestre a Marineros de Puntarenas, club de segunda, donde con un equipo lleno de jóvenes y algunos hombres de rodaje alcanzó la etapa de semifinales del certamen de la categoría de plata.

Jicaral terminó el Apertura 2021 en el último lugar con solo 20 puntos en 22 fechas de la fase regular, donde solo registraron cuatro triunfos, ocho empates y diez derrotas. Lo cuál los obliga a tener un gran Clausura 2022.

Mauricio Montero habló en conferencia de prensa al señalar que es un hombre de retos, por lo que no le dan miedo los mismos en busca de ser protagonista con Jicaral.

«Para mi no ha sido fácil y para un montón de gente tampoco, yo he hecho todo lo que tiene que hacer un entrenador antes de llegar a primera, yo empecé en escuela de fútbol, dirigí tercera división, dirigí segunda varias veces. Al Municipal Grecia lo tuve dos años y he venido ahí, en la carrera poco a poco tratando de ir buscando los objetivos, el objetivo era llegar a primera división, ahora Dios me da la oportunidad y es un reto muy duro, pero yo soy de retos, no me dan miedo los retos, voy a salir adelante de la mano de Dios y los compañeros que tengo, es bonito no venir a partes cómodas, si no que venir a partes difícil y todo lo que usted logre para bien de crecimiento y para bien del club», afirmó Mauricio Montero a Tigo Sports.

En la fecha 1 pactada para el miércoles 12 de enero, Montero tendrá la difícil tarea de visitar el Estadio Colleya Fonseca para enfrentar al Herediano, actual campeón nacional.