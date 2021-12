Conductores pueden manejar con licencia B1 las microbús de uso personal

Microbuses deben contar con placa particular y no superar los 4.000 kg de peso

Los vehículos que utilicen placa de transporte público, el chofer debe contar con licencia C2 sea para buses, microbuses o busetas.

Redacción- Si una persona adquiere un microbús para uso personal, es decir, que posea placa particular y que no supere las 4 toneladas de peso, puede conducirlo con una licencia tipo B1.

La aclaración se realiza desde la Dirección General de Educación Vial debido a que muchas personas tienen la idea errónea de que, para conducir un microbús se requiere contar con licencia C2.

Las licencias tipo C autorizan conducir vehículos de transporte público a personas que cumplan además, con los requisitos solicitados por el Consejo de Transporte Público (CTP), es decir si una persona requiere la licencia para brindar un servicio de este tipo, como es el transporte de estudiantes o servicios especiales, sí es obligatorio que cuente con licencia C2, pero si el vehículo es personal (placa particular y con peso menor a 4 toneladas), pude conducirlo utilizando la licencia tipo B1.

En el caso de las licencias tipo C1, son las que autorizan a una persona para conducir taxi en la modalidad transporte público de personas, este tipo de vehículo no puede conducirse con ningún otro tipo de licencia distinta a la C1.

Otra aclaración importante es que la Ley de Tránsito permite a los conductores con licencias tipo C (sea C1 o C2), prescindir de la licencia tipo B1 para manejar los vehículos amparados por esta categoría de documento, facultándolos para conducir con su licencia tipo C, cualquier automóvil, pickup, SUV o camión pequeño de hasta 4 toneladas de peso, por ejemplo, un taxista o un conductor de buseta escolar puede conducir su automóvil particular haciendo uso de su licencia C1 o C2, no es necesario que mantenga la licencia B1.