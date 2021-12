El proceso de licitación a los medios televisivos para la emisión de las corridas, se hizo de forma transparente, como se ha realizado en otras oportunidades y así consta en el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP), cuyo acceso es público.

Debido a que, no hubo oferentes interesados en tener los derechos de transmisión, la Municipalidad de la capital no tuvo otra alternativa que cancelar el evento, ya que, por temas de tiempo, no se podía volver a iniciar un nuevo proceso de licitación.

Las televisoras principales del país decidieran no participar este año.

Mediante un comunicado oficial, Teletica y Repretel, anunciaron que «ante las diferencias y polémicas existentes entre varios actores y dicha entidad, ambas televisoras decidieron no participar en esta ocasión», así lo publicó el medio de comunicación teletica.com.

Al no transmitir en el redondel de Zapote, ambas empresas buscan alternativas.