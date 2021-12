Redacción. Un 42% de los costarricenses asegura que votará por un partido diferente para Presidente y para diputado.

El otro 40% afirma que sí elegirá el mismo y un 18% no sabe o no responde.

En la última encuesta del Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional: “Migración, cultura política e intención de voto en las elecciones nacionales 2022” 1 de cada 5 personas aseguró estar segura de que no asistirán a votar (19.6%), el restante 37.7% todavía no tiene seguridad completa de si asistirán a votar o no, aunque la mayoría se agrupa más cerca de sí hacerlo que de no.

La encuesta estima que el 38.7% de las personas encuestadas no han decidido su voto, pero sí piensan asistir a las urnas, al consultarle a este grupo las razones por las cuales no han decidido su voto sobresale la falta de información para elegir por quién votar (45.9%), seguido de no estar seguros de a quién apoyar con su voto (36.1%), no haber pensado todavía por quién votar (12.3%), estar indeciso entre dos candidaturas (2.5%) o falta de interés por votar (3.2%).