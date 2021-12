Cubero es uno de los jugadores que queda sin contrato en el León

Redacción – El veterano volante de La Liga, José Miguel Cubero, sueña con regalarle a los manudos la copa 31 para así poder renovar su contrato con los rojinegros.

Cubero desea seguir defendiendo los colores del León por mucho tiempo más y por eso lo da todo en este cierre del Apertura 2021, con el fin de sentarse a negociar con Agustín Lleida apenas termine la actividad para Alajuelense.

A sus 34 años, José Miguel acaba contrato con los erizos el próximo 31 de diciembre, por lo que el defensor está a la espera de resolver su futuro contractual, pero mientras eso sucede se enfoca en dejar la vida por los colores de La Liga.

Durante el semestre, el originario del cantón de Sarchí registra 1150 minutos en 19 partidos, donde además se ha dado el lujo de festejar un gol. Esos números hablan bien de la constancia que ha tenido el mundialista en Brasil 2014 con La Sele.

José Miguel Cubero reveló a Teletica Radio, que todavía no sabe que pasará con su ligamen en Alajuelense, por lo que esperará hasta el final del torneo para saber su futuro.

«No sé qué vaya a pasar, creo que esta semana que viene o la otra ya podría ser el definitivo. No sé, tampoco quiero darme tanto tiempo y tomar una decisión, es claro. Sí hemos hablado, pero bueno, un poco, tampoco es que hemos hablado muchas cosas, pero se entiende que es un club grande y aquí si no se logra el campeonato, pueden pasar muchas cosas”, contestó el experimentado volante.

Desde su llegada a Alajuelense en enero del 2018, Cubero se ha ganado el cariño de todo el liguismo, gracias a su notable esfuerzo en la cancha, que lo han convertido en un manudo más, aunque eso sí, es consciente que podría estar en sus últimos duelos.

En las redes sociales, muchos aficionados al León piden a Agustín Lleida que le renueve el contrato a Cubero, ya que consideran que es un jugador que ama los colores.