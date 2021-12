Redacción- El Barcelona sigue sin ver la luz al conocer a su rival de playoff en la Europa League, donde se medirá a uno de los equipos favoritos del certamen por lo que tienen un difícil camino si desean avanzar en la competición.

Como un caso atípico el Barcelona esperó conocer a su rival de los en el playoff de la UEFA Europa League, competición a la que no asistía desde la temporada 2003-04.

Por lo que tras una semana de incertidumbre y malestar tanto en la afición como en los integrantes del club, conocieron a su rival en el paso previo para estar a los octavos de final de la Europa.

Sin embargo, de los posibles rivales a los que se podría enfrentar el cuadro culé sobre el papel les correspondió el más difícil siendo el Nápoles de Italia uno de los favoritos para llevarse la copa.

Por lo tanto, 17 años después de que el Barcelona jugara por última vez la Europa League, los catalanes regresan a esta edición con un rival que pondrá a prueba a Xavi Hernández en el banquillo.

Además, por los mostrado en los terrenos de juego por parte de los azulgrana, la escuadra española tendrá que mejorar muchos factores para poder soñar con alzar la copa y darle una pequeña alegría a la afición que se mantiene con gran molestia con el equipo.

Los partidos de ida están programados para el 17 de febrero y los de vuelta una semana después, por lo que el Barca tendrá tiempo para corregir errores y estudiar a su rival.

Knockout round play-off draw ✅

🤩 Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021