Experta recomienda permitirse comer esos antojos, ¿cómo y cuándo?

Redacción – La época navideña, entre otras cosas, también trae muchas actividades sociales con almuerzos o cenas, comidas afuera de casa, postres, dulces, bebidas y más. ¿Cómo disfrutar tantas delicias y antojos en esta época?

Para nadie es un secreto que, en diciembre, muchas personas aumentan su peso debido al tipo de alimentación, pero usted puede mantenerse al ritmo adecuado con algunos consejos y decisiones saludables.

En la salud, la alimentación toma un rol sumamente importante. Aunque el peso no lo es todo y los kilos no reflejen si es saludable o no, es muy positivo considerar algunos aspectos para su alimentación y así contribuir a su sistema con nutrientes esenciales.

Recuerde que mantener una buena y sana relación con la comida, le permitirá escoger inteligentemente lo que consume y no comer todo en una sola sentada. Además, puede disfrutar de esos antojos sin extremos.

Es por eso que la dietista registrada Julia Zumpano, comparte sugerencias sobre cómo disfrutar las fiestas sin aumentar de peso.