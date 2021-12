Moreira confía en el plantel rojiamarillo

Redacción – El directivo del Herediano, Orlando Moreira, lanzó una advertencia al Deportivo Saprissa, a quiénes le avisa que el Team está listo para la Gran Final Nacional, por lo que buscarán ganar a como de lugar el título 29 de su historia florense.

Moreira reconoce que todas las fases finales son siempre muy difíciles, por eso reconoce que le guardan gran respeto al Saprissa, que irá en busca del bicampeonato tras eliminar a Alajuelense con marcador global de 2-1.

Los florenses está más unidos que nunca e irán con todo en busca de la consecución de un nuevo trofeo en la historia del club, que este 2021 están festejando su centenario.

Para el dirigente del Team, en este certamen no han tomado la celebración de los 100 años de fundación como un estrés más, si no que sea una fiesta para todos los fanáticos de los aficionados del equipo nació grande.

Orlando Moreira habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y señala que Herediano siempre trata de pelear por obtener el título nacional.

«Todas las series finales, independientemente contra quién sea serán complicadas, nunca se van a encontrar series finales fáciles. Siempre será complicadas y nosotros estamos tomando esto con la seriedad del caso para tratar de llevarlo al mejor puerto posible, que es la consecución del campeonato.

No queremos seguir justificando cosas a través del arbitraje, pero es lo que queremos. Estamos con ganas de que arranque la final y el campeonato lo queremos ganar. No queremos que esto se convierta en un estrés más, lo que queremos es que se convierta en una celebración y no es por ser centenario o no centenario, Herediano siempre trata y lucha de llegar a esta instancias, que es ganar», afirmó Moreira.

La ida de la Gran Final Nacional se realizará este próximo jueves 16 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.