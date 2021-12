Montero y Miso firmaron por un año con el club peninsular

Redacción – La dupla conformada por Mauricio «Chunche» Montero y Josef Miso buscarán salvar del descenso a Jicaral Sercoba, que en el pasado Apertura 2021 quedó en el último lugar de la tabla de posiciones.

Montero y Miso lograron desvincularse de Marineros de Puntarenas, donde estaban trabajando en una combativa Liga de Ascenso, donde lograron llevar a esta institución porteña hasta la etapa de semifinales de la categoría de plata.

Tras salir libre de este club del ascenso, Montero y su fiel compañero con el que trabaja desde el 2017, firmaron por un año con el Huracán de la Península, donde buscarán tener un maravilloso semestre para evitar la caída a segunda.

El Huracán de la Península terminó el Apertura 2021 en el último lugar con solo 20 puntos a lo largo de 22 jornadas de la fase regular, donde solo registraron cuatro triunfos, ocho empates y 10 derrotas. Lo cuál los obliga a tener un gran Clausura 2022.

Es por ello, que Montero alistara de buena forma al conjunto jicaraleño con el fin de ser protagonistas y así poder permanecer en la categoría de honor.

Mauricio Montero habló en conferencia de prensa y afirma que el pensamiento que va transmitir al plantel es el de ser protagonistas, con el fin de no pensar e el descenso.

«Gracias a Dios por la oportunidad que me está dando y dar este paso tan importante, la confianza del presidente Roy Barrantes para que empiece a surgir y hacer las cosas bien, yo creo que es un reto bastante bonito e importante, el pensamiento mío y del cuerpo técnico se los voy a transmitir a los jugadores, no es estar pensando en el descenso, si no que es estar pensando en la clasificación, si empezamos partido a partido a buscar la clasificación, al mismo tiempo vamos a lograr salir del fondo,ofrezco disciplina y honradez, con un sacrificio de todos», afirmó Montero.

En la institución que tiene como presidente a Roy Barrantes, el timonel contará con las instalaciones aptas para implantar de gran forma su idea de juego, ya que cuenta con el CIAR, que tiene gimnasio, dos canchas (natural y sintética) y muchas cosas más.