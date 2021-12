De manera empírica ha logrado desarrollar un gran talento tras el lente

Redacción- Heiner Castillo es el fotógrafo que ha logrado captar la atención de gran parte del país por medio de redes sociales al capturar grandes espectáculos de la naturaleza.

Este joven oriundo de Nosara en Guanacaste conversó con AMPrensa.com confiesa que sus imágenes las ha conseguido gracias puro conocimiento empírico.

Debido a que nunca ha llevado ningún curso especializado en fotografía y su trabajo lo ha logrado con mucha práctica y esfuerzo.

Situación que le ha comenzado a dar réditos, puesto que ya son varias las oportunidades en que una foto suya se ha viralizado.

Como le ocurrió ayer martes al lograr captar una gran cantidad de mantarrayas nadando en las aguas de playa Guiones en la antes mencionada región pampera.

No obstante, para lograr esa calidad de fotos ha practicado durante cuatro años, también se ha nutrido de conversaciones con otros fotógrafos y leyendo.

«Empecé a seguir fotógrafos (risas) les escribía para pedirles consejos y así empecé, poco a poco, sigo cada día aprendido cosas nuevas».

«Ya con este año llevó 4 años, más o menos en la fotografía, pero si aprendí solo y cómo te digo no lleve clases ni nada, lo que si es que amo la fotografía, me encanta contar y plasmar una historia mediante la fotografía y las ganas de seguir aprendido cada día sobre el mundo de la fotografía me hace ser feliz», comentó el guanacasteco.

Además, Castillo reveló que el año pasado también tuvo la oportunidad de capturar el brinco de una ballena cerca de la costa en la misma playa Guiones.

«Es una fotografía espectacular pero hace casi un año más o menos también logré tomar una fotografía y un video de otro fenómeno natural aquí en Guiones que fue lo de una ballena que brincó cerca de la playa y que igual la fotografía se hizo viral y que el mismo Presidente de Costa Rica la publicó en su Instagram y Facebook».

«La práctica y dedicación te enseñan que todo es posible si te lo propones», añadió.

La imagen captada ayer martes se dio a eso de las 10:00 a.m. mientras el joven realizaba su trabajo como fotógrafo de una escuela de surf en la playa guanacasteca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ℍ𝕖𝕚𝕟𝕖𝕣 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕚𝕝𝕝𝕠 𝕄𝕒𝕥𝕒𝕣𝕣𝕚𝕥𝕒 (@heiner_castillo___m)