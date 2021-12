Establecimiento de salud Lugar Horario

AGUAS ZARCAS Vacunación Clínica de Aguas Zarcas/EBAIS de San Miguel/EBAIS Los Chiles/EBAIS Rio Cuarto/EBAIS Venecia/EBAIS DE Altamirita.Barridos en comunidades y empresas. Lunes a viernes de 7 am a 6 pm.

CIUDAD QUESADA Vacunación en los EBAIS de cada localidad y visitas domiciliares. Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm

FLORENCIA Vacunación en EBAIS Florencia Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm

GUATUSO Clínica de Gustuso/EBAIS Katira martes y jueves/Puesto Rio Celeste(jueves)/Vacunación domiciliar comunidades de Katira/Buena Vista/Palenque Margarita/San Rafael/Barridos tercera dosis AM martes y jueves. Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 7 pm. Miércoles 22 y Jueves 23 de 4pm a 6pm Super Pague Menos.

LA FORTUNA Clinica de Fortuna/EBAIS de cada localidad y barridos en localidades. Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm

LOS CHILES Vacunación en todas las sedes de EBAIS: Los Chiles 2/Medio Queso/Pavón/Los Lirios/Barrido en el parque de martes a jueves. Lunes a jueves de 7 am a 3 pm y viernes de 7 am a 2 pm

PITAL EBAIS de Saíno/EBAIS Veracruz/EBAIS Santa Rita/Sede de Clinica de Pital/Visita casa por casa en centros de localidades de cada EBAIS/Vacaunación en empresas locales y comercios. Lunes a viernes de 7 am a 8 pm

SANTA ROSA Sede del área de Salud/Clínica Santa Rosa/EBAIS Boca Arenal/EBAIS Los Santos/EBAIS Coopevega/EBAIS EL Concho/Barridos a nivel domiciliar. Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm Clínica hasta las 7 pm. No se vacunará fin de semana.

HOSPITAL DE SAN CARLOS Vacunación intramuros en los diferentes servicios y en el servicio de emergencias. En el vacunatorio seleccionado según turno. Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm

HOSPITAL DE LOS CHILES Toldo frente al Hospital Lunes a viernes de 2 pm a 6 pm

BUENOS AIRES AUDITORIO CLINICA BA Lunes a Jueves 7: 30 A 3:30 Viernes 7:30 A 2:30

BUENOS AIRES Visita ATAP Casa por Casa en: Bioley/Potrero Grande/Ujarraz/Boruca/ Brisas/Salitre/Santa Marca y Volcán. Lunes a Jueves de 6 am a 3 pm

CORREDORES Mercado Municipal de Ciudad Neily Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES Plaza de la Mujer Paso Canoas Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES EBAIS Fincas. Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES EBAIS La Cuesta. Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES EBAIS Laurel. Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES EBAIS Bella Luz. Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

CORREDORES Vacunación Casa a Casa Lunesa a Viernes de 8:00 a :2:30 pm

OSA Palmar Sur (Sala sesiones y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Ciudad Cortes y Ojo de Agua (EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Uvita/Iglesia Evangelica contiguo al EBAIS y casa a casa. Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Coronado (EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Sierpe (EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Drake (EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Tinoco(EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Piedras Blancas (EBAIS y casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

OSA Palmar Norte( casa a casa) Lunes a jueves 8:30am a 2:30pm y viernes 8:30 am y 1:30 pm

PEREZ ZELEDON Polideportivo lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS de Rivas lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS San Andrés lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal de San Ramón Sur lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS de Barú (Astrazeneca solo II dosis) lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS de Pavones lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal Palmares lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS Villa Ligia lunes a jueves 9 am a 6:30 pm y viernes 9 am a 5 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS Los Ángeles lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal de San Pedro De lunes a miércoles 9 am a 2 pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal Pejibaye martes 9 am a 2pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal Cajón martes y jueves 9 am a 2pm

PEREZ ZELEDON Salón comunal de San Pablo miércoles 9 am a 2 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS General Viejo miércoles 9 am a 2 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS San Rafael de Platanares viernes 9 am a 1 pm

PEREZ ZELEDON EBAIS La Guaria viernes 9 am a 1 pm

GOLFITO EBAIS Andrés-Alamedas Lunes a viernes de 8:00 a. m a 3:00 pm

GOLFITO EBAIS San Martín Lunes a viernes (8:00 am a 3:00 pm)

GOLFITO EBAIS Río Claro (auditorio) y barrido comunal Lunes a viernes (8:00 a.m a 3:00 pm

GOLFITO EBAIS Villa Briceño sede EBAIS Lunes a viernes (8:00 am a 3:00 pm.

GOLFITO EBAIS Puerto Jiménez (parqueo) Lunes a viernes (8:00 am a 3:pm

GOLFITO CV Cañaza y barrido comunal Lunes a viernes :00 am a 3:00 pm

GOLFITO EBAIS La Palma (sede) y barrido comunal martes y miercoles Lunes a viernes (8: am a 3: pm)

GOLFITO EBAIS Comte (sede) martes/ Pueblo nuevo 21 Zancudo/22 VIRGEN Lunes – viernes 9:00 am a 3:00 pm

GOLFITO Comte Reserva barrido casa a casa. Lunes a viernes 8: am 3:00pm

COTO BRUS EBAIS Sabalito Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS Iglesia catolica San Vito Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Agua Buena Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS la Lucha Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Guinea Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Sabanillas Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Santa Elena Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Gutierrez Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

COTO BRUS EBAIS Territorio Indigena Lunes a jueves 8 am a 3pm y viernes 9 am a 2 pm

SANTA BÁRBARA SEDE AREA DE SALUD LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM

GRECIA SALON PARROQUIAL LUNES A JUEVES DE 8:30AM A 3 :30 PM / VIERNES DE 8:30AM A 2 :30 PM

HORQUETAS SEDE ( 2 VACUNATORIOS) y EBAIS (1 Puesto) LUNES A VIERNES DE 8AM A 3PM

NARANJO GRUTA IGLESIA CATOLICA LUNES A VIERNES 8AM A 3 PM

CARPIO / LEÓN XIII IGLESIA CATOLICA DE CARPIO LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 3:30PM

CARPIO / LEÓN XIII EBAIS CARPIO LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 3:30PM

CARPIO / LEÓN XIII ASOCODECA LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 3:30PM

CARPIO / LEÓN XIII SALÓN COMUNAL DE LEÓN XIII LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 3:30PM

CARPIO / LEÓN XIII EBAIS LEÓN XIII LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 3:30PM

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ANFITEATRO (2DAS DOSIS DE RESAGADOS AUSENTES A APLICACIÓN EN SEMANA 8 CORRESPONDIENTE) SOLO ASTRAZENECA LUNES A JUEVES 8AM A 3PM / VIERNES 8 A.M. A 2 P.M.

SAN ISIDRO DE HEREDIA SEDE DEL AREA SALUD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES 8AM A 2PM

HEREDIA VIRILLA PASEO DE LAS FLORES LUNES A JUEVES DE 8AM A 3 PM

HEREDIA VIRILLA SEDE DEL AREA DE SALUD/GUARARÍ VIERNES DE 8AM A 1PM

PUERTO VIEJO SARAPIQUÍ POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO/ LA CASA DE LA CULTURA LA VIRGEN/ TODAS LAS SEDES DE EBAIS LUNES A JUEVES DE 8AM A 3 PM VIERNES DE 8AM A 2PM

POÁS SALÓN PASTORAL LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM

BARVA COOPESIBA RL SANTANDER III DOSIS PFIZER LUNES A JUEVES DE 8 AM A 1 PM

BARVA COOPESIBA RL SANTANDER II DOSIS ASTRA VIERNES DE 8 AM A 1 PM

TIBAS COOPESAIN UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE TIBÁS LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM / VIERNES DE 8AM A 2PM

TIBAS COOPESAIN VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS ENCAMADOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DE I – II Y III DOSIS LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM / VIERNES DE 8AM A 2PM

SAN RAFAEL DE HEREDIA DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 3:30PM VIERNES DE 7:30AM A 2:30PM

PALMARES EDIFICIO ANEXO LUNES DE 1PM A 3 PM MARTES A JUEVES DE 7:30 AM A 3 PM VIERNES DE 7:30 A 2 PM

ALFARO RUIZ (ZARCERO) CRUZ ROJA (I Y II PFIZER Y II ASTRAZENECA) LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM

ALFARO RUIZ (ZARCERO) CRUZ ROJA III DOSIS PFIZER Y ASTRAZENECA LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM

VALVERDE VEGA SEDE DEL AREA DE SALUD LUNES A JUEVES 7:10 AM A 3PM VIERNES 7:10AM A 2PM

ALAJUELA CENTRAL CITYMALL SOTANO 3 LUNES A JUEVES DE 8AM A 6PM VIERNES DE 8AM A 2PM

TIBAS-URUCA-MERCED SALÓN PARROQUIAL CINCO ESQUINAS LUNES A JUEVES DE 9AM A 3PM VIERNES DE 9AM A 2PM

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL (PLAN DE CONTINGENCIA ASTRA ZENECAY SEGUNDAS DOSIS) LUNES DE 8:30AM A 3:40PM

SAN PABLO DE HEREDIA SEDE DE ÁREA (VACUNACIÓN TERCERAS DOSIS ADULTOS MAYORES ) LUNES DE 8AM A 3:45PM

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL (TERCERAS DOSIS PARA ADULTOS MAYORES) MARTES DE 8:30AM A 3:40PM

SAN PABLO DE HEREDIA VACUNATORIO SEDE DE ÁREA (PARA I Y II DOSIS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE ASTRA ZENECA) MARTES DE 8AM A 9PM

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL (TERCERAS DOSIS PARA ADULTOS MAYORES) MIÉRCOLES DE 8:30AM A 3:40PM

SAN PABLO DE HEREDIA VACUNATORIO SEDE DE ÁREA (PARA I Y II DOSIS) MIÉRCOLES DE 8AM-4PM

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL CON TERCERAS DOSIS PARA ADULTOS MAYORES JUEVES DE 8:30AM A 3:40PM

SAN PABLO DE HEREDIA VACUNATORIO SEDE DE ÁREA PARA I/ II DOSIS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE ASTRA ZENECA. JUEVES DE 8AM A 9PM

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL (TERCERAS DOSIS PARA ADULTOS MAYORES) VIERNES DE 8:30AM A 2:45PM

SAN PABLO DE HEREDIA VACUNATORIO SEDE DE ÁREA ( I Y II DOSIS) VIERNES DE 8AM-4PM

ALAJUELA NORTE PLAZA REAL LUNES A VIERNES DE 8AM A 2 PM VIERNES DE 8AM A 12 MD

ATENAS PUESTO:1 PARQUEO AREA DE SALUD DE ATENAS. PRIMERAS Y SEGUNDAS LUNES A VIERNES 8:00AM A 1:00

ATENAS PUESTO:2 GIMNACIO ESCUELA CENTRAL DE ATENAS TERCERAS DOSIS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS. LUNES A VIERNES 8:00AM A 1:00

ALAJUELA OESTE SALON PARRROQUIAL BARRIO SAN JOSE LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3PM VIERNES DE 8:00AM A 2PM

ALAJUELA SUR SMILE CENTER LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 2 PM / VIERNES DE 8AM A 1 PM

BELÉN FLORES SALON PARROQUIAL SAN CASIMIRO LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 2PM VIERNES DE 7:30 AM A 1 PM

BELÉN FLORES SALON PARROQUIAL DE FLORES LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 2PM VIERNES DE 7:30AM A 1PM

BELÉN FLORES SEDE LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 2PM VIERNES DE 7:30AM A 1PM

SANTO DOMINGO DE HEREDIA ANAMPE DE LA BASÍLICA 100 NORTE Y 175 ESTE/ CASA # 14. PUESTOS 1/ 2/ Y 3 LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 4PM

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA VACUNATORIO LUNES A VIERNES DE 7AM A 3PM

SAN RAMÓN COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ Y SEDES DE EBAIS: PIEDADES NORTE/ PIEDADES SUR/ SAN ISIDRO/ SAN JUAN/ CONCEPCIÓN/ ANGELES/ SANTIAGO/ SAN RAFAEL/ SAN PEDRO/ PEÑAS BLANCAS/ CHACHAGUA/ BAJO RODRIGUEZ LUNES A VIERNES DE 8 A 3PM

HEREDIA CUBUJUQUÍ MALL OXÍGENO LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM

HOSPITAL MEXICO TELEFORMASSE (UBICADO EN ROHRMOSER) / INA URUCA / CONSULTA EXTERNA MAYORES DE 65 AÑOS. LUNES A VIERNES DE 08:00 A. M A 01:00 P.M.

PAQUERA Sede de Área de Salud Lunes a jueves de 8:00am – 3:30pm. Viernes de 8:00am – 2:30pm

SAN RAFAEL DE PUNTARENAS SEDE ÁREA DE SALUD 8:00 am a 2:00 pm

CHACARITA SEDE DE AREA DE LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM

ESPARZA ESCUELA DE MARAÑONAL/ PARQUE PEREZ ESCUELA MARAÑONAL : DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:30 PM VIERNES DE 8:00 AM A 2:30 PM. PARQUE PEREZ: LUNES Y JUEVES DE 8:00 AM A 3:30 PM

CÓBANO Sede Área de Salud.Puestos de salud Tambor/ La Esperanza/ Santa Teresa/ Cabyua/ En sede Área de Salud de lunes a jueves de 08:00am a las 04:00pm y viernes de 08:am a 03:00pm. En los puestos de salud de lunes a jueves de 09:00am a 02:00pm.

MONTES DE ORO Sede de Area de Salud Lunes a Viernes de 7:30 am 2 pm

QUEPOS IGLESIA CATOLICA DE QUEPOS CENTRO Y ENTRADA PRINCIPAL DE HOSPITAL MAX TERAN VALS DE LUNES A JUEVES DE 8AM A 2PM Y VIERNES HASTA LA 1 PM

CHOMES-MONTEVERDE Comunidades Aranjuez/ Sardinal/Pitahaya/Chomes/ Manzanillo/ Sede chomes y Sede Monte verde Lunes de 8am a Jueves de 8am a 4pm y viernes a 3pm

OROTINA-SAN MATEO Parqueo Clínica de Jacó: Lunes a juevesde 8am a 8pm. Ébais Tárcoles : Lunes de 9am a 2pm. Martes 9am a 2pm. Jueves 9am a 2pm.Ebais Quebrada Ganado: miércoles de 9am a 2pm. JACÓ: 8am a 8pm de L-J. V:8AM A 2PM. TÁRCOLES L-M Y J. 8 AM A 2PM/ QUEBRADA GANADO MIÉRCOLES: 9AM A 2PM.

BARRANCA SEDE AREA DE SALUD/ CONSULTORIO COMUNAL EL ROBLE/ PUESTO COMUNITARIO EN EL PROGRESO L A J DE 8AM A 3PM V DE 8AM A 2PM

PARRITA Sede de Área de Salud/ Toldo de vacunación. Lunes a Jueves de 7:30am-3:00pm. Viernes de 7:30am-2:00pm

GARABITO Parqueo Clínica de Jacó: Lunes a juevesde 8am a 8pm. Ébais Tárcoles : Lunes de 9am a 2pm. Martes 9am a 2pm. Jueves 9am a 2pm.Ebais Quebrada Ganado: miércoles de 9am a 2pm. Jacó 8am a 8pm L-J. V:8AM A 2PM. TARCOLES L-M Y J de 9 AM A 2PM. Q g. m: 9AM A 2PM

HOSPITAL MONSEÑO SANABRIA Consulta externa Lunes a jueves: 7:30 am a 3:30 pm. Viernes de 7:30 a 2:30 pm

HOSPITAL MAX TERÁN VALS Martes consultorio de clinica del dolor/ tercer dosis particulares de 18 años a 57 años de edad/ funcionarios primera linea que lo deseen. Martes 8 am a 3 pm

HOJANCHA 20/12/2021 / Terceras Dosis en Población Mayor de 65 años en Salón Comunal de Monte Romo. Primeras y segundas Dosis con PFIZER y Astrazeneca en población mayor de 12 años. Terceras Dosis en Mayor de 65 años en Antiguo CENCINAI Hojancha Centro «Lunes a Jueves de 8am a 3:00 pm. Viernes 8:00 am – a 2:00 pm»

HOJANCHA 21-12-2021:Terceras Dosis en Población Mayor de 65 años en Salón Comunal de Huacas. Primeras y segundas Dosis con PFIZER y Astrazeneca en población mayor de 12 años. Terceras Dosis en Mayor de 65 años en Antiguo CENCINAI Hojancha «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

HOJANCHA 22-12-2021:Terceras Dosis en Población Mayor de 65 años en Salón Comunal de Santa Marta. Primeras y segundas Dosis con PFIZER y Astrazeneca en población mayor de 12 años. Terceras Dosis en Mayor de 65 años en Antiguo CENCINAI Hojancha Centro. «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

HOJANCHA 23-12-2021:Terceras Dosis en Población Mayor de 65 años en Salón Comunal de Matambu. Primeras y segundas Dosis con PFIZER y Astrazeneca en población mayor de 12 años. Terceras Dosis en Mayor de 65 años en Antiguo CENCINAI Hojancha Centro «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

HOJANCHA 24-12-2021: Terceras Dosis en Población Mayor de 65 años en Salón Comunal de Lajas. Primeras y segundas Dosis con PFIZER y Astrazeneca en población mayor de 12 años. Terceras Dosis en Mayor de 65 años en Antiguo CENCINAI Hojancha «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

LA CRUZ SEDE DE VACUNATORIO AREA DE SALUD LA CRUZ Y EBAIS DESCONCENTRADOS «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

NICOYA Capilla de Velacion para los Ebais de la SEDE NICOYA CENTRO . «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 3:00 PM.»

NICOYA Campañas Masivas en los EBAIS Desconcentrados en el siguiente orden : Lunes Ebais Corralillo/ Martes Ebais Samara / Miercoles/ Ebais Nosara/ Jueves : Quebrada Honda / Viernes: San Antonio / San Joaquin Nambi / Mansion / Maquenco- Belen. «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 3:00 PM Viernes 8:00 AM – a 2:00 PM.»

NANDAYURE PSR Los Angeles/ Bella Vista y otras localidades a nivel domiciliar Martes y Jueves de 9am a 3:30pm. Viernes de 9am a 2:30pm.

NANDAYURE PSR San Pedro y otras localidades a nivel domiciliar. De martes a jueves de 9am a 3:30pm.

NANDAYURE PSR Pueblo Nuevo y otras localidades a nivel domiciliar. De martes a jueves de 9am a 3:30pm. Viernes de 9am a 2:30pm

NANDAYURE PSR Coyote/ Moravia/ Jabillos y otras localidades a nivel domiciliar De martes a jueves de 9 am a 3:30 pm.

CARRILLO 20-12-21 SALON COMUNAL FILADELFIA/ 21-12-21 PARQUE DE BELEN/ 21-12-21 IGLESIA CATOLICA PASO TEMPISQUE/ 22-12-21 PARQUE SARDINAL/ 23-12-21 SALON ADICOCO/ 20-12-21 FILADELFIA 8:00 AM-8:00 PM 21-12-21 PARQUE DE BELEN 8:00 AM A 4:00 PM 21-12-21 IGLESIA CATOLICA DE PASO TEMPISQUE DE 8:00 AM A 4:00 PM 22-12-21 PARQUE DE SARDINAL 8:00 AM A 5:00 PM 23-12-21 SALON ADICOCO 8:00 AM A 5:00 PM.

JICARAL-ISLAS Se estara visitando casa por casa. Vacunatorio SEDE. «LUNES A JUEVES de 8 :00 AM a 4:00 PM Viernes 8:00 AM – a 3: 00 PM.»

BAGACES Área de Salud de Bagaces LUNES A JUEVES DE 7:00 AM-7:00PM / VIERNES DE 7:00 AMA 3:00PM.

BAGACES Ebais de Fortuna LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3:00PM / VIERNES DE 8:00AM-2:00PM.

BAGACES Ebais de Guayabo LUNES A JUEVES 8: 00 AM A 3:00 PM/ VIERNES DE 8:00AM-2:00PM.

CAÑAS Vacunatorio y Oficina de Atención Primaria Area de Salud de Cañas/Visitas Domiciliares en todo el cantón según area de atracción de cada EBAIS. LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3:00PM VIERNES DE 8:00AM-2:00PM.

CAÑAS Vacunatorio y Oficina de Atención Primaria Area de Salud de Cañas. MIERCOLES Y JUEVES JORNADA EXTRAORDINARIA DE 4:00 PM A LAS 8:00 PM

LIBERIA COLEGIO NOCTURNO LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3:00PM / VIERNES DE 8:00AM-2:00PM.

ABANGARES Auditorio de la Clinica/ Puesto de Salud de EBAIS desconcentrados. LUNES A JUEVES 8:00 AM a 4:00PM /VIERNES DE 8:00AM a 3:00PM.

COLORADO Área de Salud Colorado «Lunes a Jueves de 8am a 3:30pm. Viernes 7am a 2:30 pm»

TILARÁN EBAIS Norte y Sur: Salon Santa Teresita de Lunes a Viernes. El miercoles 22 y jueves 23 se estará vacundo de 4pm a 8pm. Lunes a Jueves de 7am a 4pm y Viernes de 7am a 3pm

TILARÁN EBAIS La Union : 20-12-2021 La Florida 21-12-2021 Cabeceras 22-12-2021 Qda Grandel 23-12-2021 El Dos 24-12-2021 Se quedan en el Area de Salud/ reunión Programación Lunes a Jueves de 7am a 4pm Viernes : de 7am a 3pm

TILARÁN EBAIS Arenal: Puesto de Lunes a Viernes Lunes a Jueves de 7am a 4pm Viernes : de 7am a 3pm

TILARÁN EBAIS Tronadora: 20-12-202 Tronadoral 21-12-2021 Viejo Arenal – Rio Chiquito 22-12-2021 Tronadora/23-12-2021 El Silencio 24-12-2021 Tronadora Lunes a Jueves de 7am a 4pm y Viernes : de 7am a 3pm

TILARÁN EBAIS Tierras Morenas: 20-12-2021 Los Angeles 21-12-2021 Libano 22-12-2021 Tierras Morenas 23-12-2021 y 24-12-21 Parcelas de Quebrada Azul. Lunes a Jueves de 7am a 4pm y Viernes : de 7am a 3pm

SANTA CRUZ CLINICA SANTA CRUZ LUNES – JUEVES : 8:30 AM-3:00 PM. VIERNES 8:30 AM -2:00 PM

SANTA CRUZ CUAJINIQUIL MARTES 21 -12-21 :9:00 AM -2:00 PM

SANTA CRUZ VILLARREAL MARTES 21 -12-21. 8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CARTAGENA MARTES 21-12-21: 9:00 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ SANTA BÁRBARA MARTES 21-12-21 : 9:00 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CLINICA 27 ABRIL MIERCOLES 22-12-21 : 8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CUAJINIQUIL MIERCOLES 22-12-21 : 9:00 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CABO VELAS MIERCOLES 22-12-21 :8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ ORTEGA MIERCOLES 22-12-21 :8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ LAGUNILLA JUEVES 23-12-21 9:00 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CLINICA 27 ABRIL JUEVES 23-12-21 8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ VILLARREAL JUEVES 23-12-21 8:30 AM -3:00 PM

SANTA CRUZ CARTAGENA VIERNES 24-12-21 8:30 AM -3:00 PM

UPALA Upala El Colono/Delicias/El Porvenir/ Jomuza/ Buenos Aires/Colonia Puntarenas/Canalete/Mexico/ San Jose Upala/Moreno Cañas/ La Victoria/ Aguas Claras/Brasilia/El Progreso Birmania/El Paraiso/San Jorge. Lunes a Viernes de 8.00 AM- 3:00PM.

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO AUDITORIO HEBB LUNES A JUEVES de 8 AM a 3:00PM / VIERNES de 8:00AM a 3:00PM.

HOSPITAL DE UPALA HOSPITAL UPALA LUNES A JUEVES 8:00 AM A 4:00PM / VIERNES DE 8:00AM a 3:00PM.

SIQUIRRES C.A.I.S/ Antigua Sede / Clinicas perifericas El Carmen y Perla / Escuela Justo Antonio Facio. De Lunes a Jueves del 07:30 am a 3:00 pm. Viernes 07:30 am a 2:00pm.

LIMON Todos los EBAIS 9AM A 3PM

LIMON Escuela Thomas Guardia 8AM A 12 MD Y DE 1PM A 3PM

LIMON Salon Comunal de Cocos 8AM A 12 MD Y DE 1PM A 3PM

LIMON Instituciones 8AM A 2PM

GUAPILES EBAIS Perifericos / Vacunatorio de Coopevigua 1 L-J : de 7.00 am a 4.00 pm y V: de 7.00 am a 3.00 pm

VALLE LA ESTRELLA Clinica La Fortuna/ Gasolinera de Penshurt/ EBAIS Gavilan 7:00 am a 3: pm lunes a viernes

CARIARI Todos los EBAIS del area 7 am a 3 pm

CARIARI Campaña de II Dosis EN Fincas Bananeras y Piñeras del area 8 am a 3 pm

CARIARI Vacunatorio sede Avenida Sura L – V 7 am a 3 pm

MATINA Clínica Matina K-V 8AM-3PM

MATINA Clínica Bataan L-V8AM-8PM

MATINA Clínica Venecia K-V 8AM-3PM

MATINA EBAIS Matina/ Bline/ Baltimore/ Sahara/Estrada/Espavel Abajo/ EBAIS Cuba Creck/ Sata Marta/ EBAIS Luzon/ EBAIS 28 Millas/ Zent Zona Indigena K-J 8AM -4PM y V 8AM-3PM

GUACIMO Vacunatorio central de Guácimo/ vacunatorio de Pocora/ vacunatorio de Rio Jiménez/ Villa Franca De lunes a jueves de 8am-3pm / Viernes de 8 am-2 pm

GUACIMO Vacunatorio de Santa Rosa K y M de 8 am- 3 pm

TALAMANCA Todos los EBAIS del area de salud y estrategia casa a casa en las comunidades en coordinación con el Ministerio de Salud L a J DE 7AM A 4PM y los viernes 7AM HASTA LAS 3 PM

ACOSTA CLINICA SEDE Y EBAIS Lunes a jueves 8:00AM-3:00PM viernes 8:00AM-2:00PM

ALAJUELITA Clínica de Alajuelita 8 am a 7 pm

ASERRI Clínica de Aserrí Lunes a jueves de 7:30 am a 3:00 pm Viernes de 7:30 am a 2:00 pm

ASERRI EBAIS San Juan/ Salitrillos/ Santa Teresita Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm

ASERRI EBAIS Monterrey Martes de 8:00 a 1:00 pm

ASERRI EBAIS El Rosario Jueves de 8:00 a 1:00 pm

ASERRI EBAIS San Gabriel Viernes de 8:00 a 1:00 pm

CARTAGO Sede Universidad Santa Lucía de Cartago: primera segunda y terceras dosis AstraZeneca para adultos de 18 a 64 años Lunes 20 a jueves 23: 8:30 am a 3:30 pm Viernes 24: 8:30 am a 2:30 p.m.

CARTAGO Ebais Llano Grande (Astrazeneca y Pfizer) Lunes 20 a jueves 23 de 8:30 am a 3:30 pm Viernes 24: 8:30 am a 2:30 p.m.

CARTAGO Vacunación Móvil por diferentes comunidades de los distritos de Cartago para aplicar terceras dosis Pfizer a adultos mayores de 65 años y más así como encamados. Lunes 20 a jueves 23 de 8:30 am a 3:30 pm Viernes 24 8:30 am a 2:30 p.m.

CARTAGO Centro Civico para la Paz donde se aplican Primera segundas y terceras dosis Pfizer adultos mayores 65 años y adolescentes. Lunes 20 a jueves 23 de 8:30 am a 3:30 pm Viernes 24 8:30 am a 2:30 p.m.

CARTAGO EBAIS Occidente: primeras y segundas dosis Pfizer embarazadas y casos especiales. Lunes 20 a jueves 23 de 8:30 am a 3:30 pm Viernes 24 8:30 am a 2:30 p.m.

HOSPITAL MAX PERALTA Consulta Externa: Aplicación de primeras/ segundas y terceras dosis a la población de 18 a 57 años. Solo AstraZeneca. Lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.

CARMEN-MONTES DE OCA Vacunatorio UCR L-J 7am a 4 pm V 7am a 3 pm

CORONADO Centro de vacunación/ ubicado en el parqueo noreste de la Clinica. Lunes a viernes de 6:00am a 7:00pm.

CORRALILLO MARTES: 1. SAN JUAN SUR LUGAR SALON COMUNAL. 2. SAN CRISTOBAL NORTE LUGAR SALON COMUNAL. 3. FRAILES LUGAR SALON DEL ADULTOMAYOR. MIERCOLES: 1. CORRALILO LUGAR SALON COMUNAL/ 2. SAN JUAN SUR LUGAR SALON COMUNAL/3. FRAILES LUGAR SALON DEL ADULTOMAYOR. JUEVES: 1.LLANO LOS ANGELES LUGAR SALON COMUNAL.2.SAN JUA SUR LUGAR SALON COMUNAL. 3. FRAILES LUGAR SALON DEL ADULTO MAYOR. De lunes a viernes de 8:00 a.m a 2:30 p.m.

CURRIDABAT UACA Lunes a jueves de 8 am a 6 pm / Viernes 24: 8 a.m a 2 p.m.

DESAMPARADOS 1 LOBBY C.D.M.F.D TERCERA DOSIS L: 10AM A 2:30PM De Martes a Jueves DE 8:30AM A 2:30PM y Viernes de 8:30AM A 2:30PM

DESAMPARADOS 1 MULTICENTRO PFIZER I y II DOSIS L: 10AM A 2:30PM De Martes a Jueves DE 8:30AM A 2:30PM y Viernes de 8:30AM A 2:30PM

DESAMPARADOS 1 MULTICENTRO ASTRAZENECA I DOSIS y II DOSIS L: 10AM A 2:30PM De Martes a Jueves DE 8:30AM A 2:30PM y Viernes de 8:30AM A 2:30PM

DESAMPARADOS 2 Mall Zona Centro (San Rafael Abajo) Lunes a Jueves 8am a 3:00pm / Viernes 8am a 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Escuela República de Honduras (San Miguel) Lunes a Jueves 8am a 3:00pm / Viernes 8am a 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Salón Parroquial Lomas de Jorco Lunes 20 de diciembre 9:00am – 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Salón Comunal Higuito Martes 21 de diciembre de 9:00am – 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Salón Comunal El Llano Miércoles 22 de diciembre de 9:00am – 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Salón Comunal Jericó Jueves 23 de diciembre 9:00am – 2:00pm

DESAMPARADOS 2 Salón Parroquial San Rafael Arriba Viernes 24 de diciembre 9:00am – 2:00pm

DESAMPARADOS 3 Comunal Dos Cercas/Comunal Guatuso/Comunal Linda Vista/Comunal Río Azul/Comunal Fátima/ Aulas Parroquiales Iglesia Católica Los Guidos 8am a 3pm de lunes a jueves y los viernes hasta las 2pm

EL GUARCO Mall Paseo Metrópoli/ Ebais Empalme Lunes a Jueves 8 am-2 pm Viernes 8 am-1 pm

ESCAZU Centro Corporativo Plaza Roble/ Frente a Multiplaza Escazú/ 100m sur de la rotonda diagonal a Gollo Lunes a jueves 8:30am-2:00pm Viernes 8:30am-1:00pm

ESCAZU Domicilios de toda el area de salud Lunes a jueves 8:30am a 11:00am. Viernes 8:30am-11:00am.

GOICOECHEA 1 Tres sedes de EBAIS Lunes a jueves 8:00 a.m. 3:00 p.m. Y viernes de 8:0 a.m. a 2:00 p.m.

GOICOECHEA 2 Toldo de la Clinica Jimenez Nuñez Lunes a jueves de 7:30am a 3pm y viernes 7:30 a 2pm

HATILLO Centro Comercial Eco-Bambu Ambulancia (comunidad) 8am a 2pm vespertino 4pm a 9pm (el viernes no se vacuna en la tarde)

LA UNION Auditorio de la Iglesia de Tres Rios Lunes a Viernes de 8:30 am a 2:00 pm

LOS SANTOS Lunes a viernes: (Municipalidad de San Pablo de Leon Cortes/ Sede Area de Salud San Marcos de Tarrazu). (I y II/ III Dosis Pfizer) Sede Area de Salud San Marcos de Tarrazu(I/ II y III Dosis astrazeneca) Lunes a jueves 8am a 2pm viernes de 8am a 1pm.

MATA REDONDA HOSPITAL 1. CLINICA MORENO CAÑAS EN EL AREA DE PARQUEO/ VACUNACION PFIZER. 2.CLINICA MORENO CAÑAS EN EL AUDITORIO SE APLICA ASTRAZENECA. 1. 8 AM A 3 PM (L-J) Y 8AM A 2PM (V). 2. 8 AM A 3 PM (L-J) Y 8AM A 2PM (V). SE EXTIENDE JORNADA EXTRAORDINARIA HASTA LAS 6 PM ENTRE SEMANA.

MORA Liceo Tabarcia/ CTP Palmichal y Salon Comunal Guayabo De lunes a miércoles de 8:00am a 12:00 medio día un día por lugar.

MORA Gimnasio Municipal Ciudad Colón Jueves-Viernes 8:00am a 12:00md

MORA Sede de Area de Salud Lunes a Jueves 8 a 2 pm. Viernes 8 a 12 medio día.

MORAVIA Vacunatorio Lincoln Plaza lunes a vienres de 8 am a 6:30 pm

MORAVIA Vacunatorio Sede Paracito Lunes a viernes de 8 am a 3:30 pm

OREAMUNO SEDE ADMINISTRATIVA ( COSTADO OESTE DEL PARQUE DE SAN RAFAEL) 8am A 3pm

OREAMUNO SEDE DE EBAIS ( CAMINO AL ALTO) 8am A 6pm

PARAISO L: Salón Municipal 8 am – 3 pm

PARAISO K: Salón Municipal 8 am – 3 pm

PARAISO k: Salón Parroquial Orosi 8 am – 3 pm

PARAISO M: Salón Municipal 8 am – 3 pm

PARAISO M: Salón Municipal Cervantes 8 am – 3 pm

PARAISO J: Salón Municipal 8 am – 3 pm

PARAISO J: Salón Comunal Santiago 8 am – 3 pm

PARAISO V: Salón Municipal 8 am – 2 pm

PARAISO V: Salón Parroquial Cachí 8 am – 2 pm

PAVAS Sede de Rincón Grande/ Clínica de Pavas y Club de Leones de Rohrmoser Lunes a jueves de 8 a 12 MD -1 a 2:30 PM / Viernes de 8 AM a 1:00 PM

PURISCAL SEDE EBAIS CONCENTRADOS/ VACUNATORIO CENTRAL Lunes a viernes 07:30 HRS- 15:00 HRS

PURISCAL EBAIS 8 TURRUBARES Martes 08:00 HRS-15:00 HRS

PURISCAL EBAIS 7 LA GLORIA Miércoles 08:00 HRS-15:00 HRS

PURISCAL EBAIS 6 SALITRALES Jueves 08:00 HRS-15:00 HRS

SAN FRANCISCO SAN ANTONIO Universidad de San José Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm

SAN JUAN SAN DIEGO CONCEPCION Terramall Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. / Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m

SAN SEBASTIAN PASO ANCHO SALON COMUNAL PASO ANCHO SUR 8 AM A 3 PM

SAN SEBASTIAN PASO ANCHO EBAIS COLONIA KENNEDY 8 AM A 3 PM

SANTA ANA EMAI 8 am a 3 pm

SANTA ANA Centro comercial Town Center 8 am a 3 pm

TURRIALBA Se vacuna con estrategia intramuros en los 23 Ebais del Area de Salud. Como estrategia extramuros se vacunara en la Sede de la Iglesia de Mormones. En el caso dela Zona Indigena Grano de Oro de Chirripo se continua vacunado en la giras medicas programadas y en la sede de Grano de Oro. DE LUNES A JUEVES DE 7:00AM A 4:00PM Y VIERNES DE 7:00AM A 3:00PM

ZAPOTE – CATEDRAL CEDESO FRENTE A LA CLINICA DR.CARLOS DURÁN. LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM y VIERNES DE 8AM A 2PM

HOSPITAL WILLIAM ALLEN VACUNATORIO EPIDEMIOLOGIA- PARQUEO HOSPITAL DE DIA 8AM 3PM