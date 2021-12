Rodríguez alista su mejor estrategia para enfrentar al León

Redacción – A lo largo del Apertura 2021, Santos de Guápiles realizó un gran torneo y por eso Erick Rodríguez, timonel santista, asegura que van a ver un club aguerrido y va ir con todo con todo en busca de ganar el primer round de la semifinal.

Rodríguez confía en la calidad del conjunto caribeño y por eso deja claro que los liderados por Albert Rudé son más estable en su comportamiento en cancha, ya que les gusta tener la posesión del balón, pero también les gusta hacer transiciones largas.

Además, de que tienen jugadores como Aarón Suárez, Johan Venegas y Alonso Martínez, que no solo tienen velocidad, si no que también son técnicos en los controles.

Incluso, «Shock» como es conocido el timonel deja claro que este Alajuelense es menos emotivo, pero más estable y analítico en su juego, ya que les hacen menos daño.

Además, destaca que los manudos en la era de Rudé no conocen la derrota, debido que han disputado 24 puntos y han logrado sumar 20 unidades, lo cuál refleja porque están más compactos como equipo, por lo que Rodríguez alista sus mejores armas.

Erick Rodríguez afirma que le da favoritismo al León por su gran historia, pero eso no quiere decir que Santos se va entregar en el partido, debido que su intensión es que los guapileños le jueguen de tú a tú al Equipo de su Gente.

«Cuando me preguntan por el favorito, estamos hablando de la previa y no del partido puntualmente, pero si a mi me dicen como ve el partido, propuesta de Santos y que espero de Alajuela, vamos hablar del partido como tal pero cuando me dicen del favoritismo, el favorito normalmente se toma por trayectoria, planilla, historia y también por lo que viene haciendo recientemente Alajuela.

Un equipo que logró mucha estabilidad de 24 puntos que disputó, sacó un total de 20 y eso es un rendimiento muy bueno, entonces hay una lógica pero eso no quiere decir que por decir, que ellos son los favoritos, ya nos estamos rindiendo, para nada es así, nosotros lo hablamos y una lógica que no la podemos esconder, pero que vamos a competir y van a ver un Santos aguerrido que va ir a ganar el partido desde el primer minuto, de eso no tengan la menor duda», afirmó Erick Rodríguez.

El primer round de la semifinal se realizará este jueves a las 7:00 pm en el Estadio Ebal Rodríguez Aguilar, que lucirá sus mejores galas para el duelo.