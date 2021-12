Rodríguez lamentó eliminación guapileña

Redacción – El técnico de los caribeños, Erick Rodríguez, afirma que el merecimiento no existe en el fútbol, pero cree que Santos merecía pasar en la semifinal ante La Liga, que terminó dejando en el camino a los rojiblancos.

Rodríguez se mostró dolido por la eliminación de los guapileños en la serie ante el León, que por concepto de goles de visitante pasaron a la final, ya que el global quedó 3-3.

Para el estratega de 48 años hicieron todo para clasificar, pero la falta de claridad les pasó la factura en el Morera Soto, que vio como un tanto del panameño Gabriel Torres fue suficiente para que sacaran la tarea ante un combativo club santista.

«Shock» como es conocido el timonel, señaló que La Liga los respetó e hizo buen bloque, por lo que tuvieron que buscar otra ruta para hacerle daño, pero lamentablemente no anduvieron finos, por lo que buscarán afinar detalles para el otro torneo.

Erick Rodríguez habló en conferencia de prensa y afirma que Santos tuvo la capacidad de competir con todo ante el León, por lo que señala que merecían pasar.

«Estamos dolidos, porque la propuesta fue venir a jugar e intentar ganar este partido acá en Alajuela, un error en una salida nos costó la serie, porque creo que el equipo tuvo la capacidad y nos impusimos en la serie, creo que el equipo tuvo la capacidad y nos impusimos en el juego, tuvimos posesión y creo que el equipo llevó el peso del partido, pero no tuvimos claridad.

Pegamos una en el tubo, eso es lo pendiente que nos queda. Cuando mejor estábamos jugando se viene la expulsión. Al final no se dio y si estamos bastante golpeados, el merecimiento no existe, pero creo que Santos merecía pasar, no solo por lo de hoy, si no que por la serie en general», afirmó Rodríguez.

Los santistas mantendrán al menos un 70% de su base para el Clausura 2022, donde buscarán seguir siendo protagonistas en el certamen costarricense.