Santos dio una épica lucha ante Alajuelense

Redacción – El entrenador de los santistas, Erick Rodríguez, está muy agradecido con el liguismo, luego de que le aplaudieran al Santos de Guápiles en la salida del Estadio Alejandro Morera Soto tras la épica batalla que dieron en semifinales.

Rodríguez afirma que ha ido muchas veces a La Catedral, pero nunca había vivido algo similar, por lo que fanáticos erizos los aplaudieran significa mucho para ellos, ya que eso refleja que reconocen la gran labor de los guapileños a lo largo de la serie.

Santos terminó quedando fuera tras igualar 3-3 en el global, pero los goles de visitante conseguidos por el León les terminó dando el boleto a la final de segunda ronda.

Pese a la eliminación, el timonel guapileño señala que su equipo dio gran esfuerzo en la llave y fue a la casa rojinegra a competir, quitarles el balón y presionar alto, lo cuál les ayudó para morir con las botas puestas dentro de la cancha.

Erick Rodríguez considera que la estrategia que usó en el Morera Soto fue la correcta y de paso, relata el bonito momento que les regaló la afición de Alajuelense.

«Nos pasó algo bonito y yo he tenido la posibilidad de ir con diferentes clubes, pero es la primera vez que me pasa, cuando salimos del Estadio Alejandro Morera Soto en el bus, estaba la afición de Alajuelense aplaudiéndonos, eso yo nunca lo había vivido y creo que eso es fruto del mérito que hizo Santos durante el torneo, que llegáramos al Morera Soto a competir y no cuidar el gol, si no que ir a buscarlo más bien.

Salimos a presionar alto y quitarle el balón a Alajuela, eso no nos deja satisfechos, si no que al final son resultados, pero entendimos que la forma era esa que nos daba chances ante Alajuela, entonces yo creo que fue la estrategia correcta, nos faltó lo que hicimos todo el torneo, que fueron goles y entonces entre el análisis que hacemos, debemos atacar esas situaciones, son escenarios donde no tenemos esa claridad y entonces algo tenemos que corregir, porque hay un plus adicional», afirmó Rodríguez a Yashin Digital.

Fue tan bueno el trabajo del Santos, que La Liga terminó pidiendo tiempo ante los rojiblancos, que demostraron que están para cosas grandes, por lo que buscarán llegar lo mejor posible para el Clausura 2022 que inicia en enero.