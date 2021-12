Randall asegura que su familia está pasando por un momento muy difícil

Redacción- El excombatiente tico, Randall Casanova, está devastado, luego de que este sábado se diera a conocer la noticia de que su hermano, Bryan Casanova, falleciera.

El joven de 30 años de edad, murió de forma repentina durante un partido de fútbol, debido a lo extraño que fue su muerte, tanto Randall, como su familia se encuentran sufriendo.

El día de ayer por horas de la mañana, sepultaron a Ryan, y mediante un video que hizo el excombatiente camino al cementerio aseguró que la vida se puede acabar en un segundo y es importante decirle a las personas que los amamos.

Además, agregó que le destroza ver a su mamá así de afectada por toda esta situación que están viviendo.

“Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar ahí presente, porque con un mensaje realmente demuestran ese cariño y de verdad que uno lo agradece muchísimo. Me siento super mal, me destroza mucho ver a mi mamá en esas condiciones. No les tiemble el pulso, en ningún momento de la vida, decir un te amo, un te quiero o abrazar a alguien. Si necesitan hacerlo, háganlo porque la muerte no tiene edad y no sabemos cuándo nos va a tocar pasar por esto”, dijo el deportista de 36 años.