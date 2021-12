«Me libró de mi marido, y mi marido es viejo», dijo Parwana tras su rescate

Redacción – Parwana Malik, la niña de 9 años cuyo padre la vendió para comprar comida, fue rescatada con la esperanza de brindarle un final feliz a su historia de terror, según informó CNN.

Su padre la vendió a un hombre extraño de 55 años, llamado Qorban, quien ofreció dinero a cambio de ser el «dueño» de ella. Aseguró que no tenían otra opción, pues necesitaban comer.

Aunque Qorban lo negó, la niña había sido vendida para matrimonio infantil.

La organización sin fines de lucro, Too Young to Wed (TYTW, por sus siglas en inglés), se involucró para reubicar a las niñas, sus hermanos y sus madres en una casa segura.

«Esta es una solución temporal, pero realmente lo que estamos tratando de hacer es evitar que las niñas sean vendidas para casarse», dijo la fundadora de TYTW, Stephanie Sinclair.

«Estoy muy feliz. (La organización) me libró de mi marido, y mi marido es viejo», dijo Parwana durante su viaje tras el rescate, de acuerdo con CNN.

El 24 de octubre, el comprado entregó al padre de Parwana 200.000 afganis (unos USD $2.200) en tierras, ovejas, tierras y dinero en efectivo.

«Mi padre me vendió porque no tenemos pan, ni arroz, ni harina. Me vendió a un hombre viejo», dijo la niña en su momento.

Crisis en Afganistán

Después de 20 años de haber sido derrotados, los talibanes retoman el poder en el país. La milicia islámica llegó a la capital, Kabul, y sus ciudadanos conocen muy bien lo que esto significa.

Con la llegada de los talibanes, se informó que quienes corrían más riesgo eran las mujeres y niñas. Y es un hecho. El hambre ha obligado a las familias a tomar decisiones desgarradoras e inhumanas.

Casar a las niñas menores de 15 años es ilegal en territorio afgano, pero es una práctica común que se realiza por encima de las normas.

Años de lucha por la igualdad hacia la mujer, se desaparecen en este país de Oriente Medio. Aunque su cultura y religión las limita, las ciudadanas de Afganistán perdieron lo poco que tenían.

Pero no solo ellas, sino también las familias que desesperadas buscan ayuda humanitaria y refugio para salir de Afganistán.