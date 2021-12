También los oficiales podrían ser contratados por instituciones públicas

Afirma conocer mejor que cualquier candidato como roban recursos al pueblo

Redacción- El candidato a la presidencia, Greivin Moya, promete dar un apoyo a los policías del Ministerio de Seguridad Pública en caso de ganar las elecciones.

Moya asegura que brindará la oportunidad a los oficiales para que trabajen como seguridad para el sector privado durante sus días libres.

De acuerdo con el aspirante a la presidencia, así se hace en diferentes países del mundo y pone como ejemplo a Panamá.

«Así se hace ya en muchos países como por ejemplo nuestros hermanos vecinos de Panamá», dice el candidato.

Igualmente, Moya asegura que actualmente no existe un conflicto de intereses, sino que lo que se ha buscado es dar fuerza a propietarios de empresas privadas.

«En realidad no hay ningún conflicto de intereses y creo más bien se les ha impedido esta posibilidad a nuestros héroes Nacionales con el fin de fortalecer a pequeños grupos dueños de empresas privadas».

Según asegura el candidato de Fuerza Nacional, los policías también podrían ser contratados directamente por instituciones públicas que requieran este servicio.

Con lo anterior, según Moya, se dará un mayor ingreso a nuestros policías y también un ahorro al Estado al eliminar la intermediación.

Freddy Hernandez, un comandante que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana del partido, asegura que se dará la lucha legal donde corresponda para que eso sea realidad.

Hernández fungió como Director de la policía de Fronteras, Unidad Canina, Director del proyecto de desminado de Frontera, Unida de Acción inmediata y Policía Especial de Apoyo, por lo que asegura que dará su experiencia en esa área.

Moya asegura que él, mejor que cualquier aspirante a la silla presidencial, conoce cómo roban al pueblo.

«Tengo más conocimiento que cualquier otro candidato de como se roban los recursos del pueblo, pero también tengo el valor para ir a frenar esta pandemia de corrupción, que es la que ocasiona impuestos asfixiantes a los más desfavorecidos de nuestro país

Esto lo he demostrado y yo sí tengo la posibilidad de decir con orgullo que he dedicado mi vida a combatir los corruptos, no como otros candidatos que, con fantasías y bajo mi sombra, hoy quieren ser paladines contra la corrupción, aún cuando nunca han denunciado un solo hecho y, más bien, han sido acusados por corrupción de toda índole», dijo Moya.

El candidato asegura que, de ser presidente, dará una lucha sin tregua para devolver la paz, tranquilidad y confianza a todos los habitantes.