Morados dieron un duro golpe al Team en la ida

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, está fascinado con calidad de su plantel y asegura que agradece a sus jugadores demuestren el ADN ganador saprissista, que salió a relucir en el primer round de las semifinales.

Los morados vencieron 3-0 al Herediano en La Cueva y así encaminar su clasificación a la siguiente ronda, aunque eso sí, Alonso mantiene los pies en la tierra y se enfoca en cerrar bien la serie para sellar el ansiado boleto.

Desde la llegada del timonel ibérico, en el cuadro morado todo es amor y felicidad, ya que ha llegado con su metodología europea a potenciar al Monstruo, que a lo largo de la historia siempre ha sacado a relucir su grandeza en fases decisivas.

Es por ello, que el español afirma que ha tratado de leer y ver vídeos para poder estar lo mayor empapado posible de lo que representa el conjunto más ganador del país.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que conforme pasan los días va entendiendo mejor todo lo que representa el cuadro morado en Costa Rica.

«Poco a poco me he ido empapando, he tratado de leer y ver vídeos, creo que un entrenador debe saber en que contexto esta, en que equipo esta y lo que requiere, que valores representa la institución. Lo único que tengo que hacer es agradecer a los chicos,

Le agradezco a mis jugadores el ADN ganador saprissista que demuestran y por ese ADN ganador, de no rendirse y estar hasta el final, yo creo que está ahí y creo que es algo que se ha dado, hemos sido los mejores en la primera parte de la eliminatoria, sabemos de la dificultad en el partido de vuelta, Herediano sigue siendo favorito», afirmó Iñaki Alonso.

La mística del Monstruo es realmente fantástica, ya que todos los daban como víctimas del Herediano, pero terminó siendo lo contrario. La vuelta de la serie será este próximo domingo a las 7:30 pm en el Estadio Coyella Fonseca.