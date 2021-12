Iñaki está ilusionado por poder enfrentar a La Liga

Redacción – El técnico español del Saprissa, Iñaki Alonso, compara serie ante La Liga con juegos de la prestigiosa Copa del Rey, que le tocó dirigir en el pasado en España.

Alonso es muy reconocido en su país, gracias a la histórica gesta cuando dirigía al Real Club Unión, ya que logró al eliminar al poderoso Real Madrid a doble eliminatoria del torneo copero en la ya lejana edición 2008.

Además, logró ascensos a Segunda con el propio Real Unión, el Real Murcia y el Lorca. También, más recientemente, a Segunda B con el Alavés. Todo eso habla muy bien del timonel de 54 años, que tiene al saprissismo con un grato sabor de boca.

Esas hazañas conseguidas en España no fueron por casualidad, ya que su metodología lo llevó hacerse famoso en su nación, por lo que buscar igualar lo mismo pero fuera de su país y que mejor que liderando el barco del Saprissa.

Enfrentar al Alajuelense liderado por Albert Rudé, otro timonel ibérico, hace que Iñaki catalogue de «chula» la final de la segunda vuelta, por lo que compara esa llave como lo que le tocó vivir en su tierra, donde enfrentó series bastante complicadas.

Iñaki Alonso recuerda lo vivido en su aventura por el fútbol español y así dejar claro que tiene el colmillo para poder sacar la tarea ante el León en el Clásico Nacional.

«He vivido eliminatorias de Copa del Rey y eliminatorias de ascenso en España, son partidos en principio cerrados y son partidos, en lo que detalles en las áreas marcaran la diferencia, van a ser partidos no igual con tanta alegría ni con tanto desparpajo, no igual con ese riesgo porque sabes que te estás jugando muchísimo, pero si que es importante manejar los tiempos del partido y observar cuando te toca ser yunque, soportar y cuando te toca ser martillo, pegar y para mí, eso es clave en las eliminatorias», afirmó Alonso.

La ida de la final de la segunda ronda se realizará este próximo jueves 9 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa, que se vestirá de gala para el duelo.