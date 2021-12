Alonso no se guardó nada contra el equipo que nació grande

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, crítica al Herediano por dar una «master class» de como no jugar fútbol, debido a su estilo dentro de la cancha.

Alonso señala que no se le sorprendió para nada la fórmula utilizada por el Team en La Cueva, que con un gol de penal de Miguel Basulto al minuto 86 golpeó primero.

Esa victoria florense por 0-1 golpeó al Saprissa, que cometió fallos puntuales que le terminaron costando caro, ya que Herediano con su impecable 5-4-1 maniataron a los morados, que carecieron de profundidad en ataque, lo cuál acepta el ibérico.

La metodología europea usada por Iñaki no sirvió ante el amplio colmillo de Jeaustin Campos, que demuestra que en las finales todo se vale, mientras se gane.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que Herediano dio una «master class» de como no jugar al deporte rey, lo cuál demuestra la molestia del europeo.

«Sinceramente no me sorprendió nada, sabíamos que iba con línea de cinco. Sabíamos el tipo de partido que iban a plantear, por momentos lo han hecho bien y han hecho lo que querían hacer, parar el partido, ha sido una «master class» de no jugar al fútbol y a partir de ahí el equipo ha tratado de crecer, éramos dominadores y los que estábamos haciendo daño, ellos ya no llegaban, nos ha faltado pisar el área con más gente y con más determinación, no hay ningún tipo de excusa y trataremos de hacerlo mucho mejor en la casa del Herediano», afirmó Iñaki Alonso.

La vuelta de la Gran Final Nacional se realizará este próximo 19 de diciembre a las 5:00 de la tarde en el Estadio Coyella Fonseca. Este duele promete ser emocionante, ya que Saprissa debe ir en busca de la hombrada si quiere conquistar su copa 37.