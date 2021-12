Morados llegan muy fuertes a la Gran Final ante Herediano

Redacción – El entrenador del Monstruo, Iñaki Alonso, destaca el ADN ganador del Saprissa como la clave para avanzar a la Gran Final Nacional, debido que lo considera como algo mágico y que no se puede perder por lo que representa para los morados.

Para el timonel español haber eliminado a La Liga no fue casualidad, ya que se consiguió gracias al buen grupo que ha podido conformar, donde todos se acuerpan y se apoyan al máximo, por lo que haber echado con global de 2-1 es parte de esa labor.

Los morados están más unidos que nunca y desde la llegada del ibérico se vive un gran ambiente en el camerino, que ha respondido muy bien a la metodología europea del español, que le dio cátedra a Albert Rudé de como leer partidos decisivos.

A sus 54 años, haber llegado al Monstruo es algo que tiene ilusionado a Iñaki, que sabía de la grandeza de la institución, pero no de su ADN ganador el cuál poco a poco se ha ido empapando y en la serie ante Alajuelense lo vio destacar por todo lo alto.

Por eso ahora espera que ante Herediano no sea la excepción y se vea un Monstruo motivado en busca de alcanzar el bicampeonato nacional.

Iñaki Alonso afirma que intenta transmitir a los jóvenes esa esencia ganadora y espíritu que solo se tiene en Saprissa, que tiene un gran equipo soñando con la copa 37.

«Pienso que todo mundo sabe, el ADN de Saprissa y es algo que en las charlas tenemos jugadores muy jóvenes, tratamos de hablar sobre ello y tratamos de hablar, de que es y sobretodo transmitir a los jugadores jóvenes, es algo mágico y que no se puede perder, ese espíritu ganador y de competir, esa fe que hay que tener hasta el final.

Eso lo consigues desde que haces un gran equipo, pero no habló de jugadores. Me refiero a un equipo que comparte valores, que comparte el día a día, la gente que no juega es un espectáculo y solo puedo reconocer como ayudan, tratan de apretar y como se involucran, no sé si he vivido y he estado en equipos buenos de España, no sé si he vivido esa entrega, tanto del que juega como el que no juega, eso es mágico y eso genera ese ADN, un espíritu ganador y de equipo», afirmó Iñaki Alonso.

El primer round de la Gran Final se realizará este próximo jueves 16 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.