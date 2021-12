Corporación de Inversiones es el principal brazo de inversiones del gobierno emiratí

Estos hoteles están ubicados en lujosas zonas hoteleras por diferentes países

Redacción – El golfo de Papagayo será el escenario de un lujoso hotel siete estrellas que será desarrollado por miembros de la Corporación de Inversiones de Dubái (ICD, por sus siglas en inglés).

Se trata del One & Only Papagayo, orientado al segmento de ultra lujo, el cual tendrá 167 habitaciones y 41 residencias.

Actualmente, estos lujosos hoteles están ubicados en Dubái, Los Cabos, Maldivas, Sudáfrica, Ruanda, Australia, Malasia, Riviera Nayarit en México y próximamente en Atenas y Grecia.

LEA TAMBIÉN: ¿Con ganas de viajar? Conozca los vuelos directos de Avianca desde Costa Rica

Esta noticia fue confirmada por el ministro de la Corte Real de Dubái y director ejecutivo de la ICD, Mohammed Al Shaibani, junto con el director adjunto, Khalifa Al Daboos, en una reunión con el presidente tico Carlos Alvarado.

«Estoy encantado de ver el turismo de etiqueta premium One and Only en Guanacaste, aprovechando los vuelos de código compartido Emirates-Jetblue que nos brindan conectividad desde Dubái a Liberia y San José, como parte de la red global de la familia ICD» expresó de Alvarado.

La Corporación de Inversiones de Dubái es el principal brazo de inversiones del gobierno emiratí.

Se fundó en el 2006 y, a la fecha, maneja un amplio portafolio de activos locales e internacionales, en sectores como banca y finanzas, transporte, hotelería, entre otros.