Soto volvió a tirarle con todo al arbitraje tico

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, se pregunta si hay árbitros preparados para pitar juegos del Herediano, debido a los constantes fallos en contra.

Soto explotó contra los árbitros del fútbol nacional, luego de que el cuadro florense quedara eliminado de la final de la segunda ronda tras caer con global de 3-1.

Ese resultado no gustó nada en el directivo florense, que considera que la eliminación que alarga el torneo a una Gran Final Nacional se dio por un arbitraje pésimo y malo, que perjudicó al equipo que nació grande ante los morados.

Para el mandamás rojiamarillo, la serie ante Saprissa los ayudó aprender mucho, pero eso sí, considera que no hay referís preparados para impartir justicia ante el Tigre florense, ya que según Soto Molina si hay árbitros listos para pitar ante Saprissa.

Jafet Soto habló con FUTV y afirma que se pregunta si hay referís capacitados para poder dirigir los duelos de la Gran Final Nacional, donde estará el Herediano.

«Fue un partido complicado, donde se aprende mucho de una serie y una noche no buena para nosotros en la ida. Obviamente combinada con un arbitraje pésimo, malo y donde realmente vacilan a los árbitros. Nos quitan un gol, hay que hacerse la pregunta si hay árbitros preparados para pitar partidos del Herediano, pero ya vimos que contra Saprissa sí, no me quiero imaginar a quién esperaremos.

Sabiendo las deficiencias que mostró el arbitraje con unos equipos, diciendo que estos no o estos sí, haciéndolo públicamente e indudablemente salimos ocupados de nuestro trabajo y saber que no podemos dar otro partido como el de la ida, pero muy preocupados pero tenemos gente para gente dos grandes finales, la ida y la vuelta, tendremos capacidad para eso», afirmó Jafet Soto.

Los florenses esperan rival para la Gran Final, el cuál saldrá de la serie entre La Liga y Saprissa, que prometen grandes emociones en los dos duelos donde sacarán chispas.