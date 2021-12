Jameson le guarda mucho cariño al cuadro brumoso

Redacción – El veterano defensor tico, Jameson Scott, deja claro que el Club Sport Cartaginés no es solo un equipo tradicional, si no que también es un equipo grande de Costa Rica, a pesar de muchos siempre los minimizan.

Scott actualmente es futbolista de Barrio México en la Liga de Ascenso, pero es muy querido y recordado por la fiel afición brumosa, gracias a su exitoso paso por la institución donde fue hasta capitán en reiteradas ocasiones.

Durante su paso con el cuadro de brumoso registró 170 partidos y un total de 29 goles, de los cuáles muchos fueron de penal, ya que es especialista en los mismos.

Todo eso habla muy bien del paso de Jameson por las filas del decano del fútbol nacional, que no sale campeón nacional desde hace 80 años (1940 última copa), pero que aún así cuenta con una enorme afición en la Vieja Metrópoli y en el resto del país.

Para el zaguero de 34 años, Cartaginés es un club grande por su afición e historia, gracias a los títulos obtenidos en 113 años, donde destacan una Concacaf en 1994 y otros trofeos, que a pesar de la sequía por liga local todavía cuentan con un gran arraigo.

Jameson Scott conversó con AMPrensa.com y dejó claro que la institución más longeva del país es un equipo grande, a pesar que muchos fanáticos no lo ven así.

«Siempre y lo voy a mantener toda la vida, la afición del Cartaginés hace que el club sea de los grandes del país, creo que es una afición que siempre ha estado ahí, pase lo que pase y más bien, mantienen un enorme sentido de pertenencia, porque con tantos años de no ser campeones, todavía mantienen la identidad y pasión, tienen mucho sin ser campeones nacionales, pero si tienen una Concacaf de 1994, jugó una Copa Interamericana y no cualquiera puede presumir eso, tienen sus títulos, estadio propio y afición de peso, Cartaginés no es un equipo tradicional, es un equipo grande«, afirmó Jameson Scott a AMPrensa.com.

En el currículo del futbolista también hay pasos por instituciones como Puntarenas FC, Alajuelense y Brujas FC. Pero es en Cartaginés donde dejó su huella.