Redacción. “Talento 4.0”, es el programa que forma parte de las seis áreas de la propuesta de Liberación Nacional en su plan de Gobierno.

La iniciativa propone capacitaciones para los más jóvenes, tengan o no su título de bachillerato, en cursos cortos como inglés o refuerzo de tecnologías de la información e incluso habilidades blandas para que logren posicionarse en el mercado laborar en un plazo de 6 a 8 meses.

La población joven es parte vital del programa 9-1-1 para la reactivación económica y generación de empleo en el país, posterior a la pandemia.

«Talento 4.0 permite a jóvenes con y sin bachillerato, optar por cursos cortos para la

empleabilidad en áreas fundamentales y de alta demanda en la actualidad, estas becas se pueden financiar a través de los excedentes del INA y CONAPE. El país tiene el potencial para que disminuyamos el desempleo¨ explicó José María Figueres.

La tasa de desempleo en Costa Rica alcanza el 15%, es decir, 367.000 personas no tienen trabajo en la actualidad. Y la mayoría de ese grupo lo componen personas menores de 34 años. En específico son 217.466 personas entre los 15 y 34 años, que comprenden el 59% de los desempleados.

De todas las personas sin trabajo, el 60% (219.816 personas) no tiene la secundaria completa, lo que dificulta su inserción al mercado laboral, y en puestos mejor remunerados.