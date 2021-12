Redacción – El lateral izquierdo nacional, Joseph Mora, continuará en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos tras firmar con nuevo equipo franquicia, Charlotte FC.

Mora fue elegido por esta nueva institución, que hará su debut en el 2022, donde esperan ser protagonistas eligieron sus primeros cinco jugadores en el Draft de Expansión, donde destaca la elección del costarricense de 28 años.

Joseph pasó cuatro años con DC United, registrando cuatro asistencias en 99 apariciones. Solo en la temporada pasada disputó 1527 minutos en 26 juegos.

The picks are in for @CharlotteFC. ✔️ pic.twitter.com/uvPK4auHEv

— Major League Soccer (@MLS) December 15, 2021