Tras cuatro intentos, la empresaria pasó el examen

Redacción- Tras cuatro intentos en dos años, la socialité Kim Kardashian pasó el examen de derecho conocido como «baby bar», y está cada vez más cerca convertirse en abogada en el estado de California.

«OMFGGG PASÉ EL EXAMEN DE ABOGADOS!!!!..Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que se ve hoy en el reflejo..Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me lo dieron en una bandeja..Me dijeron los mejores abogados que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de Derecho, pero era mi única opción y se siente taaaan bien estar aquí y en mi camino para lograr mis metas», escribió Kim en su cuenta de Instagram.

«Baby bar» es un examen para estudiantes de Derecho en California y se necesita pasar dos exámenes con éxito para poder ejercer como abogado, este examen es uno de los más difíciles, son muy pocas personas que logran pasarlo en el primer intento. Como lo fue el caso de Robert Kardashian, el papá de la modelo, quien se convirtió en uno de los más abogados más famosos de los 90, al defender a su amigo OJ Simpson en el «juicio del siglo». Kim decidió seguir los pasos de su papá y convertirse en abogada.

«Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio».