Torres mostró su enorme disgusto por la derrota del Monstruo

Redacción – El talentoso volante del Saprissa, Mariano Torres, llora caída en la Gran Final del Saprissa y cataloga de «raro» el campeonato tico por su formato, que terminó beneficiando al equipo que nació grande con una nueva estrella en su centenario.

Torres mostró su molestia tras el papelón del Monstruo ante Herediano, que dio la vuelta olímpica con un global de 4-2, que dejó a los florenses con su título 29.

Este cetro no le gustó para nada al sudamericano, que fue enfático que no iba poner excusas, pero aún así, señaló que el formato del torneo tico no ayuda, ya que el Team disputó dos enfrentamientos menos que el Saprissa.

La critica del número 20 del Monstruo va más y señala que ese formato no se puede dar más en el país, debido que deben pensar mejor cuando se organiza el torneo.

Mariano Torres habló con FUTV y señala de «raro» el campeonato nacional, ya que en ninguna parte del mundo se un formato así como en Costa Rica.

«Llegamos a una Gran Final, yo no pongo excusas, pero a mí, me parece un campeonato raro, cuando un equipo rival va enfrentar a una final juega dos partidos menos que el rival, eso no se en ninguna parte del mundo, yo pensé que habíamos aprendido la vez pasada cuando no había una Gran Final, pero no aprendimos nada. Como un equipo va salir campeón jugando dos partidos menos que el rival, eso en ninguna parte del mundo existe, no es ninguna excusa, Herediano fue campeón y hay que felicitarlos, nada más, eso no se pude dar más, deben pensar cuando organizan el torneo», afirmó Mariano Torres.

A lo largo del semestre, Torres registró 1533 minutos en 19 partidos, donde festejó cinco goles. Eso sí, en la fase final estuvo ausente por causa de una lesión.