Redacción – El volante nacional, Marvin Loría, parece estar marginado por completo de La Sele, pese a dejar al país en alto en la MLS con los colores del Portland Timbers.

Loría goza gran regularidad en el conjunto del estado de Oregón, que con marcador de 2-0 venció al Real Salt Lake para consagrarse como campeón de la Conferencia Oeste.

En dicho duelo, el costarricense jugó un total de 80 minutos cumpliendo con un trabajo de punto fino, demostrando así que tiene nivel de sobra para poder optar en un futuro cercano por un llamado a la Tricolor liderada por Luis Fernando Suárez.

Este título de la Conferencia Oeste le da al cuadro del tico la opción de pelear el cetro de la MLS, la cuál buscarán ganar para así conseguir su segunda estrella en 12 años de historia, lo que refleja la excepcional labor de los Timbers.

En medio de los festejos por el título, Marvin Loría dejó sabor su enorme alegría por este importante paso y por ello, espera salir campeón de la Major League Soccer.

«Feliz de estar acá y tener todos los compañeros, es una emoción muy grande y estar en casa, esto es gracias a ellos. Quedar campeón de conferencia, pero queremos más y el sábado que viene vamos a ser campeones si Dios quiere. Demostramos que somos un equipo que podemos más y queremos siempre más», afirmó Loría.

"Look at us all celebrating!"

A joyful Marvin Loría talks about tonight's win. #RCTID pic.twitter.com/zwxYXX5IpR

— Portland Timbers (@TimbersFC) December 5, 2021